児嶋一哉、生放送で“渡部違い”の話から相方イジる「（観察眼に）長けてたら、ああならない」
お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉（53）が、金曜レギュラーを務める20日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。相方・渡部建（53）を皮肉交じりにいじった。
【写真】「2回手術、、」アンジャッシュ児嶋一哉の告白
この日は映画『教場 Requiem』（20日公開）に出演したKEY TO LITの猪狩蒼弥（23）と和田正人（46）がゲスト出演。同作で、猪狩が演じた役名が「渡部流」だと知ると、児嶋は「渡部…？ちょっと名前変えてくれないかな？」と反応。
すると猪狩が「渡部は、観察眼に長けてるんですよ」と“役”の渡部を紹介。だが児嶋は、「（相方の渡部は）長けてない」と一蹴し、アンジャッシュのコントさながら”すれ違う”流れで沸かせた。MCのハライチ・澤部佑が「そっちの渡部も観察眼には長けてるでしょ？」とツッコむと、児嶋は「長けてたら、ああはならない」と、渡部の“騒動”をイジった。
猪狩は続けて「（役の渡部は）仲間の危機を察して、脱する能力とか持ってるんです」と話すと、児嶋は冷静に「（相方の渡部は）持ってないけどね」と含みをもたせて話し、スタジオが笑いに包まれた。
