¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤ÏàÈà»á¤Ê¤·áÀë¸À¡Ö¼«Ê¬¤Î´ð½à¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤è¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£³°Ì¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Êª»ö¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ»ï¡Ö¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ç¤Ï¸òºÝ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òºÝÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤Î¡£»ä¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ÆÃ¤Ëº£¤Ï¡¢Îø°¦¤è¤ê¤âÍ§¾ð¤òÁª¤Ö¤ï¡×
¡¡£²£°ºÐ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼þ°Ï¤ÏÎø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ªÇ¯º¢¡£¤Ê¤¼¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥ê¥å¥¦¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´¤¯ÊÌ¤Î´¶¾ð¤Ê¤Î¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´ð½à¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤è¡×
¡¡°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤â¤·Ã¯¤«¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¾À·¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿¤«¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà»á¤Ê¤·¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£¸å¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Î¹½¤¨¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µ¤â¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£