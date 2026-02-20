「前向きになれない」のは性格ではなく「菌」のせい？…ヒトの人格形成に「腸内細菌」がかかわっているという「衝撃の事実」

「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。

あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！

『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞を受賞した中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。

本記事では、〈【全世界で20億人が感染】トキソプラズマに感染したヒトが持つ「驚くべき性質」…「病気」なのか「個性」なのか？〉に引き続き、脳と腸をダイレクトに結ぶ「微生物―腸―脳軸」の驚くべき仕組みなどについて詳しく見ていきます。

（※本記事は中屋敷均『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』より抜粋・編集したものです）

腹痛とストレスを結ぶ意外な「点と線」

昔から「ストレスがかかるとお腹が痛くなる」といった脳と腸の間の密接な関係が経験的に知られていたが、それは脳から腸へと向けたつながりだと思われていた。しかし、2000年代に入り、逆に腸から脳へのシグナル、特に腸内細菌が関与した経路があることが示唆され始め、2010年代に入ってからの前述したような数々の論文は、その流れを決定的なものにした。ここ10年ほどの期間に、腸内細菌と宿主のメンタルの関係は、生命科学におけるホットトピックスの一つとなり、それに関する数千本という論文が出版される状況となっている。

現在では、腸内フローラが、宿主のメンタル状態、そして脳の発達などに影響を与えることは、少なくとも実験動物においては、疑いようのない事実として確立されたと言ってよい。また、ヒトにおいても、うつ病、不安障害、統合失調症、双極性障害、自閉スペクトラム症といった様々な精神疾患と腸内細菌の関係が指摘されるようになってきている。脳と腸の間の双方向の経路は、腸―脳軸（gut-brain axis, GBA）と呼ばれるようになり、近年ではそれに腸内細菌を加えた微生物―腸―脳軸（microbiota-gut-brain axis, MGBA〔章末註11〕）という言葉も生まれている（図3−6）。

この経路の主軸となっているのは、神経による伝達と血液やリンパ液を介した液性因子（ホルモンやシグナル伝達物質など）の輸送である。食道から胃、小腸、大腸といった「内なる外界」に接している粘膜組織の内側には数億個にも及ぶ神経細胞が網目状に張りめぐらされており、これらは腸管神経系と呼ばれている。このような高密度の神経細胞を持つ臓器は極めて例外的なもので、脳に次いで大きな神経細胞のネットワークとなっている。

腸管神経系は脳からの指令がなくても腸管のぜん動運動、分泌、血流などの機能を自律的に調節している。このネットワークは、原始的な動物であるヒドラなどが有している散在神経系と構造が似ており、中枢神経系が成立する以前の動物の神経系、つまり口から食物を飲み込み、それを消化することが、生活のほとんどすべてだった時代にできた仕組みが保存されているとも言われている。

先に動物の体の構造を、土管に手足がついたようなものと述べたが、動物にとって、脳などの中枢神経系は進化的には後から発達してきたものであり、「土管」の中に食物を通し、それを食べて消化しエネルギーを得るという活動の方が、より根源的なのである。この根源的な腸管神経系は、腸管外からくる迷走神経〔章末註12〕を中心とした外因性自律神経とつながっており、中枢神経系と双方向、すなわち、腸から脳という求心性および脳から腸という遠心性の情報伝達を、ある意味「対等に」行っているのかもしれない。

そしてこの腸管神経系は、言うまでもなく腸内フローラからの様々な影響を受ける。たとえば、無菌マウスでは結腸上皮における神経刺激を伝達する能力が低下しており、腸内細菌を移植するとこれが回復することが知られている。また、短鎖脂肪酸やインドール化合物などの様々な腸内細菌由来の因子が腸管神経系の活動に影響を与え、腸の運動機能を調節することも明らかとなっている。

さらに2011年には、腸内細菌の一種である Lactobacillus rhamnosus JB−1株の経口投与によって、マウスのストレス惹起性の不安行動などが低減することが示されたが、この効果は外科的に腸と脳をつなぐ迷走神経を切除したマウスでは見られなくなった(＊10)。すなわち迷走神経を介して、腸内細菌の作用が中枢神経に届いていることが強く支持されたのである。

腸内細菌JB−1株の投与は、恐怖や情動に関連する脳領域（扁桃体や海馬など）において、シグナル物質であるGABAの受容体の遺伝子発現を変化させていたが、この影響も迷走神経切除で見られなくなった。これらの実験結果は、迷走神経を介した腸から脳へのシグナル伝達があり、それによって中枢神経における遺伝子発現、ひいてはそこにおけるシグナル伝達機能が調節される経路があることを示している。

また、血液などを介して、消化管から脳へと情報を伝える液性因子として重要なのが、消化管細胞が分泌するホルモンや細胞間伝達物質、そして腸内細菌が作る代謝物である。その中でも特に注目されているのが、セロトニン、ドーパミンやGABAといった脳内神経伝達物質とその前駆体だ。セロトニンは心を安定させ集中力や幸福感を高める「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質であり、これが不足すると抑うつ状態や不安障害になりやすい。無菌マウスでは、海馬や前頭葉におけるセロトニンやその前駆体であるトリプトファン量が有意に低下しており、腸内フローラが何らかの形で中枢神経系におけるセロトニンを介したシグナル伝達に関与することが推定されている。

実はセロトニンの90%は消化管粘膜に存在しており、血小板に8%、そして残りの2%が脳で機能している。こういった腸管で合成されるセロトニンは、主として腸管神経系の伝達物質や細胞間のシグナル分子として機能し、腸管ぜん動運動などを制御していると考えられている。セロトニンは、前述の血液脳関門を通過できないため、腸管で合成されたセロトニンが中枢神経系に直接影響を与えるわけではないが、迷走神経に作用して中枢神経に影響を与える可能性や、血液脳関門を通過できる腸内細菌の代謝物（セロトニン、ドーパミンやGABAなどの前駆体や短鎖脂肪酸など）が中枢神経系へと運ばれて作用している可能性などが考えられている。

私たちヒトは、ウシやコアラのように腸内細菌が生存に必須ということではないのかもしれない。しかし、ここまで紹介してきたように、免疫、代謝、健康、そしてもしかしたら人格形成にいたるまで、ヒトは腸内細菌の影響を受けている。ある意味、私たち人間も、自身のゲノムにコードされた遺伝情報だけでは、健全な生活環を全うすることができないのである。普通に食物を消化し、病原菌から身を守り、健康に暮らしていく。そんな「当たり前」のことが、実はすべて腸内細菌との共同作業なのだ。

そしてまた、私たちは生きているうえで、いろんなことを考え、判断をする。その判断は正常で、自分は普通に行動していると信じている。しかし、その正常な判断ができるのは、正常な腸内フローラを持っているから、なのかもしれない。あるいは、どうしても前向きになれない、そのネガティブな考えは、あなたの責任ではなく、ディスバイオシス（※）のせいかもしれないのである。

私たちは、自分の肉体から完全に独立した精神を持っているのではなく、心は体の影響を受け、その体とは腸内フローラや常在細菌を含んだものである。ジョシュア・レーダーバーグの「人間はヒトの細胞と微生物で構成されている超生命体である」という卓見は、ヒトというものが腸内細菌を主とした微生物と合体して初めて「完全体」となっていることを指摘したものであり、また、ある意味、それらが不可分の実在であることを指摘したものでもあったのである。

（※）ディスバイオシス：体内の腸内フローラ（微生物叢）のバランスが崩れた状態

さらに〈じつは「全人類の3分の1」が「トキソプラズマ」に感染していた…トキソプラズマがネコ科動物の体内に戻るための「巧妙で恐ろしい戦略」〉では、宿主の脳や行動を巧妙に操る寄生虫「トキソプラズマ」の驚くべき生存戦略について詳しくみていきます。

＊10 Bravo JA et al. (2011) PNAS 108, 16050-16055.

章末註11 微生物―腸―脳軸：腸内細菌が産生する代謝物や神経伝達物質が腸管神経系や迷走神経、免疫・内分泌系を介して脳に影響を与える、双方向の通信経路を指す。これらの機構を通じて、腸内細菌は行動、気分、認知、代謝疾患など幅広い宿主の生理・病理に関与している。

章末註12 迷走神経：延髄から出る第10脳神経で、心臓・肺・消化管などの広範囲を制御している。特に腸管においては、腸内の機械的・化学的刺激を受容して脳へ伝え、また逆に腸運動や分泌・免疫応答を制御する経路としても働く。「腸―脳軸」において中心的な役割を担っている。

