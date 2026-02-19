DeNAの新助っ人右腕、レイノルズはマイナーで35本塁打

さすがは“元野手”だった。DeNAの新外国人右腕、ショーン・レイノルズ投手が19日、沖縄キャンプでフリー打撃を行うと、センターバックスクリーンを越える特大アーチを披露した。

左打席に立ったレイノルズは鋭いスイングで打球を捉えた。そのまま“確信歩き”で打撃ケージの外へ。打球がバックスクリーンを越えて着弾すると、球場からは歓声と拍手。レイノルズはドヤ顔をみせ、同じく新加入のデュプランティエは驚いた表情を見せていた。

身長203センチ、体重113キロの体格を誇るレイノルズは、2021年途中まで野手としてプレーし、マイナーで通算35本塁打を放ったという異色の経歴の持ち主。メジャー通算28登板で0勝1敗2ホールド、防御率4.03。平均96マイル前後（154.5キロ）、最速は100.3マイル（約161.4キロ）の速球とスライダーで高い奪三振率を誇る。

DAZNが公式X（旧ツイッター）で「今は投手です」としてレイノルズの特大弾映像を投稿。「普通に打ちそうすぎる」「これは代打レイノルズあるな」「速球100マイルだし身体能力バケモノ系だ」「投手なのにこのスイングやばすぎる！ シーズンも打席見たいわ」「投手なのにこの打撃、反則級です！」「マジで本物だ」「飛ばし過ぎやろw」「ヤンキースのベリンジャーっぽい」といった驚愕のコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）