17日、伊那市の集合住宅で女性2人が男に「金を出せ」などと脅された強盗未遂事件を受け、現場近くの小学校では児童が保護者と登校するなど警戒が続いています。



小学校のグラウンドへ続々と入っていく車。18日朝、伊那東小学校ではおよそ600人の児童全員が保護者に付き添われて登校しました。



また、周辺では警察が警戒する姿も。



事件が起きたのは17日午後2時半ごろ。伊那市境の集合住宅で男が女性2人に対し刃物のようなものを突き付け「金を出せ」などと脅しました。女性が「金はない」と答えると男は凶器を持ったまま何も取らずに逃げたということです。女性2人にけがはありませんでした。



保護者は

「こんな近くで（事件が）起こるとは思いませんでしたので早く捕まってほしいと思います」

Q.子どもに動揺する様子などは？

保護者は

「（子どもは）怖いって言ってます」



逃げた男は30代から40代、身長は165センチくらい。上下黒の服装で中肉だったということです。警察は強盗未遂事件として逃げた男の行方を追っています。