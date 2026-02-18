大久保佳代子、天狗になった？大物MCを一刀両断「将軍気取りだよ。本当よくない！」

2月13日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、新企画「お土産ダービー」を放送。マツコ・デラックス＆有吉弘行がもっとも喜ぶお土産を探すため、3組のメンバーがそれぞれの故郷で最高の一品を探すロケを繰り広げた。

茨城県を巡るのは、大久保佳代子と茨城県出身の森三中・黒沢かずこ。冒頭からやる気満々の2人だが、大久保は今回の企画に少々不満がある様子。

全国から届くお土産をマツコ＆有吉が審査するという趣旨について、「時の将軍スタイル」と揶揄する。

「みんなが頑張って地元のものを上げる（献上する）んでしょ？」と毒づくと、黒沢も「いる・いらないをワイプで判断して」と加勢。大久保は「将軍気取りだよ。本当よくない！」と一刀両断し、スタジオを笑わせた。

さらに、値段も含めてマツコと有吉が審査するというルールに対しても、「どういうポジションになっちゃったの？」と嫌味たっぷり。有吉は「俺らが（やりたいって）言ってないから！」と笑いながら否定した。

そんな2人が向かったのは、茨城県笠間市の「回廊ギャラリー門」。茨城県を代表する伝統工芸品・笠間焼の器が並ぶギャラリーだ。

職人たちのセンスあふれる作品が紹介されると、マツコは「ここ行きたい！」と大興奮。大久保と黒沢も、MC2人のイメージに合う器を真剣に探し始める。

しかし、素敵な焼き物を手に取りながらも、大久保と黒沢の口から悪口が止まらない。

「マツコさん、洗い物しなそう」（黒沢）、「しないだろうな」（大久保）と、勝手な想像でポツリ。言いたい放題の2人に、ワイプの有吉は「『ひどい！』の連続」とツッコミを入れていた。