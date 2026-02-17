AiScReam・黒澤ルビィ役の降幡愛が卒業＆感謝つづる AiScReamリニューアルで4人体制へ【コメントあり】
ラブライブ！シリーズから生まれたユニット「AiScReam」（アイスクリーム）のメンバーとして活動する黒澤ルビィ役の降幡愛が、同グループを卒業する。ラブライブ！シリーズの公式Xが17日、発表した。
【Xより】スプーンの皆さんへ…降幡愛が卒業＆感謝つづるコメント全文
発表で「いつも応援してくださるスプーンの皆様へ」と書き出し、「いつもラブライブ！シリーズ及びAIScReamを応援いただき、ありがとうございます。この度、メンバーの黒澤ルビィ役・降幡愛が、2026年3月27日配信のボッドキャスト「ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム▼▼▼（ハート）」をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と伝えた。
続けて「当プロジェクトとしても、降幡さんには期間限定ユニットとしての当初の予定を大幅に超え、ボッドキャストの前身番組である『ラブライブ!シリーズのオールナイトニッポンGOLD」放送時より、長きにわたりAiScReamの活動に尽力いただいたこと、心より感謝しております』とつづった。
また、AiScReamのリニューアルも発表。「2026年4月10日配信のポッドキャストより、現メンパーの上原歩夢役・大西亜玖璃、若菜四季役・大熊和奏に加えて、新メンバーとして蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブよりセラス 柳田 リリエンフェルト役・三宅美羽、いきづらい部！より麻布麻衣役・遠藤璃菜が参加することとなりました」と報告。「すでに制作が決定している新曲につきましても、新体制AiScReamの楽曲としてリリースさせていただきます」と伝え、「引き続き、ラブライブ！シリーズの垣根を越えたユニット・AiScReamの応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
続けて、降幡のコメントも公表。「スプーンのみなさん」と呼びかけ、「AiScReam チョコミント担当 黒澤ルビィ役の降幡 愛です いつも応援してくださり本当にありがとうございます」とあいさつ。「この度、シリーズ横断ユニットAiScReamから3月をもって、黒澤ルビィが卒業することになりました」と報告した。
楽曲ヒットについて「昨年は『愛▼スクリ〜ム！』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ!シリーズを知っていただくきっかけになりました」と振り返り、「期間限定ではありましたが、この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです」「人生なにが起こるか本当にわかりませんね」とつづった。
また「ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです」「みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも…？ですね！」と締めくくった。
降幡愛（フリハタ アイ）は、2月19日生まれ、長野県出身。B型。出演作品は、アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』（黒澤ルビィ役）や、『orange』（佐久役）、ゲーム『白猫プロジェクト』（アレクサンダー、チッチョ、グリーズ役）など。アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の声優たちで結成されたユニットAqoursのメンバー。
【Xより】スプーンの皆さんへ…降幡愛が卒業＆感謝つづるコメント全文
発表で「いつも応援してくださるスプーンの皆様へ」と書き出し、「いつもラブライブ！シリーズ及びAIScReamを応援いただき、ありがとうございます。この度、メンバーの黒澤ルビィ役・降幡愛が、2026年3月27日配信のボッドキャスト「ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム▼▼▼（ハート）」をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と伝えた。
また、AiScReamのリニューアルも発表。「2026年4月10日配信のポッドキャストより、現メンパーの上原歩夢役・大西亜玖璃、若菜四季役・大熊和奏に加えて、新メンバーとして蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブよりセラス 柳田 リリエンフェルト役・三宅美羽、いきづらい部！より麻布麻衣役・遠藤璃菜が参加することとなりました」と報告。「すでに制作が決定している新曲につきましても、新体制AiScReamの楽曲としてリリースさせていただきます」と伝え、「引き続き、ラブライブ！シリーズの垣根を越えたユニット・AiScReamの応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
続けて、降幡のコメントも公表。「スプーンのみなさん」と呼びかけ、「AiScReam チョコミント担当 黒澤ルビィ役の降幡 愛です いつも応援してくださり本当にありがとうございます」とあいさつ。「この度、シリーズ横断ユニットAiScReamから3月をもって、黒澤ルビィが卒業することになりました」と報告した。
楽曲ヒットについて「昨年は『愛▼スクリ〜ム！』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ!シリーズを知っていただくきっかけになりました」と振り返り、「期間限定ではありましたが、この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです」「人生なにが起こるか本当にわかりませんね」とつづった。
また「ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです」「みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも…？ですね！」と締めくくった。
降幡愛（フリハタ アイ）は、2月19日生まれ、長野県出身。B型。出演作品は、アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』（黒澤ルビィ役）や、『orange』（佐久役）、ゲーム『白猫プロジェクト』（アレクサンダー、チッチョ、グリーズ役）など。アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』の声優たちで結成されたユニットAqoursのメンバー。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優