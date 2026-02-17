¹â»Ô¼óÁê¡¡316µÄÀÊ¤Ç¶¯µ¤¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ø¡¡ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤è¤ê¡Ö¤à¤·¤í¥¢¥¯¥»¥ëÌò¡×¤Î»ØÅ¦
¡¡£±£¸Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ³«²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££³£±£¶µÄÀÊ¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇ°´ê¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Î°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¡£½°±¡¤ÎÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï£´£¹µÄÀÊ¤È½Ì¾®¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¶¯µ¤¤Ç¹ñ²ñ¤ËÎ×¤á¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ì¡¼¥ÌòÉÔºß¤ÇÀ¯¶É¤Ï¿Ê¤à¤Î¤«¡£
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎºäËÜÅ¯»Ö¸µÇÀÁê¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¡£½°±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï»³¸ý½Ó°ì¸µ²Æì¡¦ËÌÊýÃ´ÅöÁê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½°±¡µÄÄ¹¤Ë¤Ï¿¹±Ñ²ð¸µË¡Áê¤¬½¢¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ñ²ñ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÃæÆ»¤Ç¤Ï¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¤Î¤â¤È¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´´»öÄ¹·óÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÂåÉ½Áª¤ÇÁè¤Ã¤¿³¬ÌÔ»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤Î²¬ËÜ»°À®»á¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï½ÅÆÁÏÂÉ§»á¤¬Ì³¤á¤ëÊý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é¤Ê¤ëÍ¿ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÅ¨¤Ê¤·¾õÂÖ¤À¡£¤à¤·¤í¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅÞÆâ¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï£¶£¶¿Í¤Î¿·¿ÍµÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿·¿Í¸¦½¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£à¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤Î¼º¸À¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥¢¥ê¤Î°ì·ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Èµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤â¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð´ä²°µ£Á°³°Áê¤Ï°ìÉôÊóÆ»¤Ç¥°¥ë¡¼¥×Î©¤Á¾å¤²¤Ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£²Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤¢¤¿¤«¤â»ä¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â»ÔÁíÍýÁíºÛ¤ò¼«Ì±ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¡¢º£¸å¤òÀê¤¦¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¤Ê¤¤¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÞÆâÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤ò»ý¤ÄËãÀ¸»á¤Î¸å¤í½â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Î°Õ¸þ¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î½°±¡ÁªÂç¾¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ëµ¤¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ËÂÐ¤·¤ÆËãÀ¸»á¤Ï¿µ½Å¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âËãÀ¸»á¤Ï¹â»Ô»á¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ê¤Î¤«¡££²¿Í¤È¤â·ûË¡²þÀµ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¡£¤à¤·¤íËãÀ¸»á¤ÏÂç¾¡¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ç¤â¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÇÉÈ¶¤Î²ñ¹ç¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ê¤½¤¦¤À¡£
