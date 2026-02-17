¶ÌÀîÅ°»á¡Ö¤À¤è¤Í¤¨¡Á¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤è¡Á¡×¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎÂçÀã½ªÎ»¤Î±¿±ÄÈ½ÃÇ¤ËÉÔËþ
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬17Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¿·¼ïÌÜ¡¢ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ·è¾¡¤¬ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢±¿±Ä¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤è¡Á¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎÆ¼¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¤ÎÆó³¬Æ²Ï¢¡¢º®¹çÃÄÂÎÆ¼¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬½Ð¾ì¡£1²óÌÜ¤Ç5°Ì¡¢2²óÌÜ¤Ç6°Ì¤È½çÄ´¤ÊÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É1ËÜÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²¤¬Âç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÂçÀã¤Î¤¿¤áÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï2²óÌÜ½ªÎ»»þ¤ÎµÏ¿¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ÌÀî»á¤Ï»î¹çÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤ä¤à¤«¤É¤¦¤«¤°¤é¤¤Ê¬¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ìÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉÔÉþ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Ä¹Ìî¸ÞÎØ¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ÈÃÄÂÎ¶â¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶ä¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Î»î¹ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»¥ËÚ¤òÎã¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö»î¹ç¤ò20Ê¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢±«±À¤Î´Ö¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»¥ËÚ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»î¹ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤À¤è¤Í¤¨¡Á¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤è¡Á¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾®ÎÓ¤Ï¡Ö5Ê¬¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ç¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÌÀî»á¤â¤½¤Î¸åÀã¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õ¶·¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£Á¥ÌÚ»á¤¬¡Ö¤¿¤ÀÌë¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤Î»î¹ç¤ÏÃë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤âµ¢¤ê¤Î¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£Ìë¤À¤È²¿Ëü¿Í¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ð¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö±¿±Ä¾å¤ÎÌäÂê¤«¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬¡Ö¤Ç¤â¤Í¡©¡¡5Ê¬¤À¤«¤é¤Í¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¸«¤Æ¤¿¤é5Ê¬¤°¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢Á¥ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£µÆ´Ö»á¤¬¡ÖÁª¼ê¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¶»Ãæ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¨¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£