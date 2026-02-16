乗るだけで、カラダが見えてくる。スマホ連携で続けやすい体組成計【アイリスオーヤマ】の体重計がAmazonに登場!
薄くて、賢くて、家族みんなで使える。毎日の健康管理をもっとスマートに【アイリスオーヤマ】の体重計がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの体重計は、Bluetooth連携に対応した体組成計で、日々のカラダの変化をスマホでまとめて管理できるモデルだ。カレンダー機能で行動や体調を記録でき、歩数計アプリとも連動するため、生活習慣と体の変化を一緒に振り返りやすい。乗るだけで体重をはじめ、体脂肪率や筋肉率、基礎代謝など7項目を自動で測定し、アプリでは皮下脂肪率や体年齢などさらに詳しいデータを確認できる。
厚さ24ミリメートルの薄型コンパクト設計で、棚の下にもすっきり収まり、置き場所に困らない。シンプルなデザインは部屋に馴染みやすく、毎日の測定を自然に続けられる。
本体6人、アプリ4人の合計10人分のデータを登録でき、家族みんなで共有しながら使えるのも魅力だ。体重以外の項目を測定する際はユーザー情報の登録が必要だが、一度設定すれば乗るだけで自動認識されるため手間がかからない。
健康管理をもっと手軽に、もっと続けやすくしてくれる体組成計だ。
