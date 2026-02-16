【40・50代ヘア】これぞ、失敗しないイメチェン！？「控えめ上品ウルフ」が大当たりカモ♡

「ウルフヘア」に興味はあるけれど、派手見えや若作り感は避けたい。そんな40・50代に選ばれているのが、レイヤーや動きを抑えた「上品ウルフ」です。トップに丸みを残し、襟足でさりげなく軽さを出すことで、印象を自然にアップデート！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人らしい雰囲気を崩さずイメチェンできる、控えめで上品なウルフヘアをご紹介します。

ウルフ感控えめなネオウルフ

初めてウルフに挑戦する人におすすめなのが、やわらかなネオウルフ。トップは首元にかけてふんわり内へおさめ、ベースは首に沿うようタイトに外ハネ。ウルフ特有の軽さはありつつも、落ち着いた大人可愛い雰囲気に仕上がっています。透明感のあるブラウンカラーで、全体をやさしい印象に。

プチウルフボブなら、ナチュラル派にも◎

ネオウルフよりもさらに自然体なのが、プチウルフボブ。トップはラフに内へおさめた、丸みを残したシルエットが特徴です。ベースはややぷつっと感を残しながら外ハネにすることで、カジュアルさと上品さを両立。レイヤーの主張が控えめなので、日常の装いにもなじみやすくなっています。

艶感が映えるボブウルフ

ストレートタッチを活かしたボブウルフ。トップはボブらしい丸みをしっかり残し、毛先は軽めに整えています。ベースは短めで外ハネにすることで、さりげないウルフ要素をプラス。動きを作り込みすぎない分、髪本来の艶が際立ち、清潔感のある仕上がりに。

クセを活かした抜け感ウルフ

元々あるゆるやかなクセを活かしつつ、外ハネで仕上げたウルフスタイル。くびれは控えめに設定し、トーンを落としたブラウンで奥行きを表現しています。作り込みすぎないラフさが、大人ならではの余裕を感じさせるのがポイント。ナチュラルな動きが、肩の力が抜けた上品さにつながっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里