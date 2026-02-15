大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場 / ドーンと豆腐、ゴロゴロ肉の「肉麻婆丼」【まとめ記事】
■あの頃のワクワクがよみがえる！大人気80年代風Bluetooth搭載ラジカセに新色が登場
■肉めし岡もと、麻婆豆腐の常識を覆す！ドーンと豆腐、ゴロゴロ肉の「肉麻婆丼」
■映像データの盗難を防止する！ネットワークレコーダー用セキュリティラック
サンワサプライ株式会社は、ネットワークレコーダーを盗難やホコリ、熱から守る鍵付きセキュリティラック「RAC-SLBOX6FA」を発売した。前扉にアクリル板を採用し内部の稼働状況を目視で確認できます。放熱用ファンを標準装備しており、大切な機器を安全かつ安定した環境で管理できる。防犯カメラが捉えた映像データはNAS（ネットワークレコーダーなど）に保存される。そのNASが盗難に遭ってしまうと、証拠となる映像がすべて失われてしまう。防犯カメラとNASを組み合わせたシステムにおいて物理的な盗難対策は非常に重要だ。
■Wi-Fi不安定を解消！Type-Cを有線LANに変える変換ケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Type-CポートをLANに変換し最大1Gbpsの安定高速通信を実現、MACアドレスパススルー対応のCat6メッシュケーブル「500-LAN6KCSL01」を発売した。USB Type-CポートをLAN（RJ-45）ポートへ変換できるケーブル。変換アダプタを別途用意する必要がなく、ケーブル1本でスマートに有線接続が可能だ。LANポート非搭載のノートPCや薄型モバイルPCでも、オフィスや自宅の有線ネットワークにすぐ接続できる。デスク周りもすっきりし、持ち運び用としても便利だ。
■シンプルな曲線が美しい！上質PUレザー採用のオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルで美しい曲線デザインが魅力の、快適性と実用性を兼ね備えたPUレザー採用オフィスチェアの新色「100-SNC027GY(グレー)」を発売した。座面と背もたれには、上質なPUレザーを採用。しっとりとした手触りで、座った瞬間から快適さを実感できる。汗や水、汚れにも強く、サッと拭くだけで清潔さをキープできるのも大きな魅力。毎日使うものだからこそ、見た目の美しさと扱いやすさの両立にこだわった。
