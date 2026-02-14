¤µ¤ó¤Þ à¶¦±é£Î£ÇáÄ¶ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ë¥¬¥ÁÀâ¶µ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤É¤ó¤À¤±ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ë½Ð±é¡£à¶¦±é£Î£Çá¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤ªÀâ¶µ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøÍÕ¤È¤µ¤ó¤Þ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ£µºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¦±é¤¬£±£±Ç¯¤Ö¤ê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â£±£°Ç¯°Ê¾å²ñ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÌøÍÕ¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡£²¶¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËÜ¿Í¤òÁ°¤ËÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ø·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡ÖÌøÍÕ¡¢¤ªÁ°²¶¤Ë¤É¤ó¤À¤±ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þà¤ªÀâ¶µ¥â¡¼¥Éá¤Ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤Þ¤À²¼¸Í¤À¤Ã¤¿¼ã¤¤¤³¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤¤¤Ä¤È»Å»ö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤¤¤Ç²¶°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤³¤¤¤Ä¼ò¹¥¤¤ä¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¦¤Æ¡¢¤Û¤¤¤Çµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÊÄ«¡Ë£¶»þ¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼Ö¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Ö¤ÎÁ°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤È°ìÇÕ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤â¤¦¹Ô¤¯¤¾¡¢¿²¤ë¤ï¡¢²¶¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Á°²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ìÇÕ¤À¤±¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡£¥´¥ßÈ¢¤Ä¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¿¥«¥é¥¹¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¿¶¤êÊÖ¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¶ËÆ»Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£±£¹£¹£³Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¼ò°û¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¢¥Û¤Ê¡¢²£¤Ç²¶¥¦¡¼¥í¥óÃã°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¥³¥Ã¥½¥ê¾ÆÃñ¤ò¥´¥Ü¥´¥Ü¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Û¤¤¤Ç¡¢´¥ÇÕ¤ä¤«¤é°ìµ¤¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¹´Û¤ÎÏÂ¼¼¤Ë¿²¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢²¶¡¢Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²¶¤ÎËí¸µ¤ËºÂ¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¹ß¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¡£»£±Æ¤âÈ¾Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È´ÆÆÄ¤È¥â¥á¤¿ÌøÍÕ¤¬¹ßÈÄ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¿»þ´Ö¤â»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌøÍÕ¤¬¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¾åµ¡·ù¤Ç»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Î²¿»þ´Ö¤«¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ªÁ°¡£¼¡¤ÎÆü¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·²¼¤ò³Í¤Ã¤¿ÃË¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¡×¤Ç¤Î¶¦±é»þ¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁðÌîµå¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌøÍÕ¤«¤é¡ÖÌÂÏÇ¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÃ²¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤Ç¤ªÁ°¡¢¡Ø½©ÅÄ¹Ô¤Ã¤¿¡Ù¸À¤¦¤¿¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌøÍÕ¤Î½©ÅÄ°Ü½»¤Ç²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌøÍÕ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤âÁ´Á³À¼¤ò¤«¤«¤ó¤Í¤¨¤·¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö±ó²ó¤·¤Ë²¶¤¬¤¤¤Ä¤â¤½¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ËÌøÍÕ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¥¢¥«¥ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»×¤Ã¤È¤ë¤ï¡¢Â¿Ê¬¡×¤È¼þ°Ï¤Îà×ÖÅÙá¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤³¤ÏÍè¤¿¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÍÕ¤ÏÉ½¾ð¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç£Ï£Ë½Ð¤¿¤ó¤¹¤«¤Í¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¶º£ÂÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡£¤¢¤Î¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥®¥ã¥é¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÌøÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£