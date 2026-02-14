ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会8日目となる13日を終えて、日本のメダル獲得数が14個となりました。

スノーボード男子ハーフパイプでは、戸塚優斗選手がトリプルコークのコンボを決めるなど、95.00点で金メダル。山田琉聖選手も92.00点の高得点で3位にと2人が表彰台に上がりました。また平野流佳選手は4位、直前にケガがありながらも不屈の心で挑んだ平野歩夢選手は7位と日本勢が奮闘をみせました。

さらにフィギュアスケート男子シングルでは、フリースケーティングが行われ、鍵山優真選手が銀メダルを獲得。前回大会の銀メダルに続く2大会連続のメダルでした。さらに佐藤駿選手がショートプログラム9位からフリーで巻き返し、3位表彰台に入りました。

この日の3つのメダルで、日本は今大会ここまでのメダル獲得数が14個へ。金3、銀3、銅8となっています。過去最多のメダル獲得数となった前回大会北京オリンピックの合計18個。どこまで迫っていくのか注目されます。

〈ここまでの日本のメダル〉

◆スキージャンプ

男子ノーマルヒル 二階堂蓮:銅メダル

女子ノーマルヒル 丸山希:銅メダル

混合団体:銅メダル

◆スノーボード

男子ビッグエア 木村葵来:金メダル、木俣椋真:銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛:金メダル

男子ハーフパイプ 戸塚優斗:金メダル、山田琉聖:銅メダル

女子ハーフパイプ 小野光希:銅メダル

◆スピードスケート

女子1000m 郄木美帆:銅メダル

◆フリースタイルスキー

男子モーグル 堀島行真:銅メダル

◆フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真:銀メダル、佐藤駿:銅メダル団体:銀メダル