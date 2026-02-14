「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は４位でメダルに届かず。ショックを隠せず、試合後は泣き崩れて約２０分動けなかった。コーチに支えられ、報道陣に「ありがとうございました」と一言だけ残して会場を後にした。

自信はあった。決勝の１回目、スイッチバックサイドダブルコーク１４４０など高難度の技を成功。３位につける９０・００の高得点をたたき出した。４位で迎えた３回目も滑り終えて「オッシャー！」と雄たけびを連発させる完璧な滑走。だが、９１・００と思ったほど伸びず、首をひねって場内を後にした。

予選では２回目にダブルコーク１４４０を２度成功させ、８７・５０点をマークし５位通過。「決勝はもっとすごいことになる。まだ余力を残しているのでレベルを上げた滑りをしたい」と見据えていた。

２２年北京五輪では、予選３位通過ながら、決勝で２０センチ高くなったパイプに対応できず、試技３回全てで転倒してしまい１２位。「何もできなかった」と不完全燃焼に終わっていた。

それだけにリベンジに期す思いは強かった。前回大会からの４年間では、完走することを目標に１本目から決めきるトレーニングを重ね、Ｗ杯３季連続総合優勝など進化。自信を持って臨んだ２度目の大舞台だった。

◆平野流佳（ひらの・るか）２００２年３月１２日、大阪市出身。両親の影響でスノーボードを始め、１９年世界ジュニア選手権ハーフパイプを制し、２０年のユース五輪も優勝した。２２年北京五輪は予選３位通過で決勝１２位。２２〜２３年シーズンからワールドカップ種目別で３連覇中。太成学院大卒。１６６センチ、６７キロ。