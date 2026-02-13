春日俊彰「330回目で初めて！」 冠番組『あちこちオードリー』で緊急事態 相方・若林正恭が収録欠席でド緊張
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰（47）が、11日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）に出演。放送開始から「330回目で初めて！」という緊急事態が起きた。
【写真】オードリー春日、“妻”と笑顔2ショット 橋本マナミが報告
番組冒頭、春日がアップで「こんばんは。あちこちオードリーのお時間です。みなさんがご覧になっているのは紛れもなく『あちこちオードリー』でございます」と緊張した様子で説明した。本来は、相方の若林正恭が進行を務めることが多いが、春日は若林が「体調不良でお休み」であることを伝えた。
番組では普段、春日が大将、若林が常連として飲食店を模したスタジオでトークを展開するが、春日は「初めて座りますよ330回目で」といつもは若林が座る席で進行を務めた。画面では「今夜は若林不在の緊急事態」とのテロップが流れた。
