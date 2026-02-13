【JR博多シティ「スーパーマリオ」コラボキャンペーン】 2月18日～ 順次開催

JR博多シティは、任天堂の「スーパーマリオ」シリーズとのコラボキャンペーンを2月18日より順次開催する。

これはJR博多シティの開業15周年を記念した取り組みで、「HERE WE GO! JR HAKATA CITY」をテーマにマリオたちとのコラボを実施する。館内には「スーパーマリオ」のステージをテーマにした装飾が施されるほか、体験型のキャンペーンも行なわれる。

アミュプラザ博多ではスタンプラリーが実施され。8階の「MARUZEN」にて台紙を購入し7カ所のスタンプを集めると、「Nintendo FUKUOKA」にて「スーパーマリオ」オリジナルクリアファイルがプレゼントされる。開催期間は2月18日より5月26日までで、台紙がなくなり次第開催終了となる。

JR博多シティでは、期間中の5,000円以上のレシートで「スーパーマリオ」のオリジナルショッパーをプレゼントするキャンペーンが2月28日より3月3日にかけて開催。また、小学生までの子どもを対象に「スーパーマリオトレイン」のペーパークラフトを作るワークショップが開催される。こちらは3月14日および28日に実施し、4月以降も開催予定となっている。

(C)Nintendo