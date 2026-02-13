福岡県のJR博多シティで「スーパーマリオ」とのコラボ企画が始動！Nintendo FUKUOKAを巻き込むスタンプラリーなどを実施
【JR博多シティ「スーパーマリオ」コラボキャンペーン】 2月18日～ 順次開催
JR博多シティは、任天堂の「スーパーマリオ」シリーズとのコラボキャンペーンを2月18日より順次開催する。
これはJR博多シティの開業15周年を記念した取り組みで、「HERE WE GO! JR HAKATA CITY」をテーマにマリオたちとのコラボを実施する。館内には「スーパーマリオ」のステージをテーマにした装飾が施されるほか、体験型のキャンペーンも行なわれる。
アミュプラザ博多ではスタンプラリーが実施され。8階の「MARUZEN」にて台紙を購入し7カ所のスタンプを集めると、「Nintendo FUKUOKA」にて「スーパーマリオ」オリジナルクリアファイルがプレゼントされる。開催期間は2月18日より5月26日までで、台紙がなくなり次第開催終了となる。
JR博多シティでは、期間中の5,000円以上のレシートで「スーパーマリオ」のオリジナルショッパーをプレゼントするキャンペーンが2月28日より3月3日にかけて開催。また、小学生までの子どもを対象に「スーパーマリオトレイン」のペーパークラフトを作るワークショップが開催される。こちらは3月14日および28日に実施し、4月以降も開催予定となっている。
[Nintendo FUKUOKA] JR博多シティで「スーパーマリオ」とのコラボレーション企画が近日スタート（主催：JR博多シティ）。#スーパーマリオ のフォトスポットや装飾が登場する他、ゴールが #NintendoFUKUOKA の館内スタンプラリーなども開催。くわしくはこちらをご覧ください。https://t.co/Aeeu0kL9W2 pic.twitter.com/8AWJuJwBWi- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) February 13, 2026
(C)Nintendo