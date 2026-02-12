狩野英孝、イーロン・マスクから反響で2億回再生「一番僕の中で見られた映像じゃないか」
お笑い芸人の狩野英孝が12日、都内で行われた『最もfreeeに活躍した個人 授賞式』に登壇。昨年、狩野の出ている動画にイーロン・マスクから反響があったことを明かした。
【全身ショット】お似合いです！爽やかな水色のスーツで登場した狩野英孝
16日に開始する確定申告に合わせて開催された同イベントでは、芸人・神主・歌手・YouTuberなど、さまざまな分野で活躍している狩野が「今年度最も多岐に渡り活躍した“フリー”な個人」として表彰された。2025年度で印象的だった3つのトピックを紹介するコーナーでは“フルマラソン”・“神社”・“イーロン・マスク”を挙げた。
イーロン・マスクについて「これは外せなかった（笑）」といい、「僕が過去にやった企画が切り抜かれて動画になってたんです。それがなぜか海を渡ってイーロン・マスクさんの目に止まって、Xで絵文字で反応してくれたんです。まず、イーロン・マスクさんが、僕の動画を見て笑ってくれてるってことに感動するじゃないですか」と声を弾ませる。
さらに続けて、「何が驚いたかって、イーロン・マスクさんが反応してくれた動画が、2億回再生いったんです。桁違いです！それくらいパワーがあって、イーロン・マスクさんが反応してくれたあの動画が、去年一番僕の中で見られた映像じゃないかなと思います」と興奮。「一応イーロン・マスクさんには『お互い頑張りましょう』って返信しておきました（笑）」と笑わせていた。
