お願い！ 在庫残ってて、、！【セリア】しっかり荷物が入る♡「110円バッグ」

いつも使うサブバッグ、買い替えるなら【セリア】を要チェック！ 110円でゲットできて気負わず使えるアイテムが揃っています。今回は、レジャーにもぴったりなメッシュバッグと、ナチュラルなジュート素材のバッグをご紹介。どちらもしっかり荷物を入れられるサイズだから、毎日の相棒として活躍する予感！

デイリーにもレジャーにも使えるメッシュ素材

【セリア】「メッシュバッグ」\110（税込）

通気性が良いメッシュのトートバッグ。サイズは約31cm × 34cm × 15cmと大きめで、たっぷり荷物が収納できそうです。使わないときはコンパクトに折り畳めるので、旅行などの持ち運びにも便利。黒とグレーのシンプルな2色を揃えており、幅広いコーデに合わせやすいのが嬉しいポイント。

ナチュラルな素材感が魅力

【セリア】「ジュートバッグ」\110（税込）

ナチュラルなジュート素材を使用したトートバッグ。@ftn_picsレポーターのともさんによると「約27 × 31 ×マチ12cmで、A4サイズが横に入る大きさ」とのことで、書類やファイルなど収納にもぴったり。シンプルなデザインだから、チャームやスカーフなどをつけてアレンジするのもおすすめです。

