フリーマンのトップ選出にファンが賛否両論

36歳の選出に“賛否”の声が続出している。米スポーツ局「MLBネットワーク」の公式X（旧ツイッター）では「シュレッダー（MLBネットワークが使用する独自の分析アルゴリズムシステム）が選ぶ、2026年シーズン突入時点の一塁手ランキングTOP10」と題して、ランキングを掲載。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が1位に選出されている。

2位にはアスレチックスのニック・カーツ内野手、3位にブレーブスのマット・オルソン内野手、4位にフィリーズのブライス・ハーパー内野手、5位にブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手、6位にジャイアンツのラファエル・デバース内野手が並ぶなど、名プレーヤーがズラリとなっている。

それだけに、今回のランキングを見たファンは「ドジャースファンですら、彼が1位だとは思ってないよ」「ブラディを5位に置くとか、いい感じの炎上狙いだな」「シュレッダー、ドジャースファンだろ（笑）」「フリーマンは大好きだけど、1位ではないね」「（フリーマンは）下り坂だと思う」「謝罪を要求したいレベル」「ゲレーロかと思いきや、フリーマンか！」「忖度しすぎ笑」など、“賛否”の声を上げていた。

また、MLB公式Xでは「ファンが選ぶ一塁手」を発表しており、1位にはゲレーロJr.が選ばれた。フリーマンは2位、3位にオルソン、4位にカーツ、5位にはオリオールズに移籍したピート・アロンソ内野手が選ばれており「ファンは分かってる」「ファンの方が専門家より見る目があるみたいだね」「ブラディがナンバーワンだ！」「ファンがシュレッダーより正確（笑）」「このリスト、公式のランキングよりはるかにマシ」「お金をもらって野球を語る人より、ファンのほうがよっぽど野球を分かってる」などの声がファンから飛んでいる様子だった。（Full-Count編集部）