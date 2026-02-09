¡ÚÂ®Êó¡Û¥ê¥ó¥´ÆüÊó¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ë¹´¶Ø·º20Ç¯¡¡¹á¹Á¤ÎºÛÈ½½ê
¹á¹Á¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ìÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¹´¶Ø·º20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÏÀÄ´¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¹á¹Á»æ¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¤Ï³¤³°ÀªÎÏ¤È¶¦ËÅ¤·¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢µîÇ¯12·î¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¤«¤éÎÌ·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹Á°¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÀè¤Û¤É¡¢óÕ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¹´¶Ø·º20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É100¿Í°Ê¾å¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£