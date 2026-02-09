190cm¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡¡¥ª¥ê¤Ç¡È°Û¾ï¸½¾Ý¡É¡Äµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ð¥°¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¿ÈÄ¹½õ¤Ã¿Í¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï8Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¿ÈÄ¹213¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤ï¤«¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¥¸¥§¥ê¡¼¥Ç¥«¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢MLBÎòÂåºÇÄ¹¤Î6¥Õ¥£¡¼¥È11¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó211¥»¥ó¥Á¡¢¸½ºß¤Ï213¥»¥ó¥Á¤È¸øÉ½¡Ë¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.90¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï93»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.11¡¢145Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î»³²¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´é°ì¤ÄÊ¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎµÜ¾ë¤¬Î©¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö#¥Ð¥ê3¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¡ÈÂç¤¤¤Â¦¡É¤Î»³²¼¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë1Ëç¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥¸¥§¥ê¡¼¥Ç¥«¥Ã¡¡¥Ú¡¼¥¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡×¡Ö¥Ú¡¼¥¿¤¬¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤È¡×¡Ö¤â¤¦190cm¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ê¡¼¤È»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ö³¬ÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ê3¿Í¡×¡Ö¤Ú¡¼¤¿¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¥Ð¥°¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë