¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬£¸Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ì£É£Ö£ÅÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ·Å¨¡¦¶¶²¼Å°»á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤ËµÜº¬À¿»Ê¤¬¡Ö¶¶²¼ÂÀÏº¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Áªµó·ë²Ì¤Ë»³ËÜÂÀÏº»á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤¹¤ë¤ÈµÜº¬¤¬¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¶¶²¼ÂÀÏº¡¢½ÐÆ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÂçÀÐ»á¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶¶²¼Å°»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âÎÅÍÜ¤ËÅØ¤á¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï»³ËÜÂåÉ½¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò´Þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤ÇË½¤ì²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç°ì¤Ä¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¡¢ÃË¤â½÷¤â°¦ÕÈ¤¬É¬Í×¡£ÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¸ÀÍÕÌÌÇò¤¤¤¬°¦ÕÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö°¦ÕÈ¡©¶¶²¼¤µ¤ó¤è¤ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°¦ÕÈÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÈãÈ½¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤ÄºÇ¸å¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¦ÕÈ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»³ËÜÂÀÏº¤ò¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÊµáÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°¦ÕÈ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶¶²¼»á¤¬¡Ö¶¶²¼À¯¼£¡¢¥À¥á¤À¥À¥á¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬´°Á´¾¡Íø¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÀÐÀá¡£¤³¤³¤ÇÃæ·Ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡µÜº¬¤Ï¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°´Ö°ã¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÀÐ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼¡¤Þ¤¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¸µÂçºåÉÜ¿¦°÷¡££°£¸Ç¯¤Ë¶¶²¼»á¤¬ÉÜÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÄ«Îé¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡¢Æü´©¸½Âå¤ÎÇÛ¿®¤·¤¿ÂçÀÐ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ýÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÐ»á¤ÈÆ±¼Ò¤Ë£³£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÄóÁÊ¡£¤·¤«¤·ÇÔÁÊ¤·¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¤â´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£