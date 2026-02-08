◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（2026年2月7日）

ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日（日本時間8日）、第2日の競技が行われ、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27＝北野建設）が銅メダルを獲得した。同種目のメダルは2018年の平昌五輪で高梨沙羅が銅メダルを獲得して以来、日本女子2人目の快挙。これが今大会で日本選手のメダル1号となった。

さらに、丸山の銅メダル獲得から13分後にはスノーボード男子ビッグエアで五輪初出場の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。木村は今大会日本選手団の金メダル1号。木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得し表彰台ワンツーを決めた。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては初のメダル獲得となった。

開会式翌日、競技本格スタート2日目で日本勢メダル1号から13分で「金・銀・銅」のメダリストが誕生し早朝の日本列島が沸いた。

SNS上でも「丸山選手、銅メダルおめでとうございます！」「ビッグエアの4選手の挑戦しびれた」「いきなり金銀銅そろい踏み！ミラノ五輪楽しみです！」「日本選手団がんばれーーー！」「金銀銅素晴らしいですね笑顔」「凄い！凄い！凄い！」「一日で金銀銅って何か縁起がいいですね」など祝福と興奮のコメントが続々と寄せられた。