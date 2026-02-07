陣内智則が７日のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」にゲスト出演した。

「なにをきくねん」のコーナーで芸人履歴書が紹介され、１９９２年に高校の同級生とＮＳＣに入学し、コンビ「リミテッド」（９５年解散）を組んでいたことが話題に。

ひな壇に座る同期の中川家はすぐに売れたが、陣内は「リミテッドを見ると不幸になるという都市伝説」も災いしたと明かした。

陣内によると、当時の心斎橋筋２丁目劇場で噂になったそうで、「僕らが深夜の生放送で１分ネタとかで出してもらう時がたまにあったんですけど、出る度に上に速報入るんですよ。台風来たとか、政治家逮捕とか」と明かした。

「４回、５回、リミテッド出たら絶対速報入る、こいつら縁起悪い」とイジられはじめたそうで、「お客さんが僕らを見てくれなくなったり」と明かし、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。

明石家さんまも「マジで？」と驚く中、陣内は「マジです。お客さん全員下向いて、リミテッド見たら不幸になるから、ネタも聞いてくれない」と振り返った。

「リミテッド見たらアカンというのも相まって、中川家もいたし、これじゃもうアカンな言うて」と解散に向かったと明かした。