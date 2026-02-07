もらったらうれしい「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「萩の月」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：萩の月（菓匠三全）／70票2位は「萩の月」でした。ふんわりとしたカステラ生地の中に、オリジナルのカスタードクリームがたっぷり詰まった仙台土産の定番。まろやかで優しい甘さが老若男女に愛され、冷やしてもおいしくいただけます。
回答者からは「仙台銘菓と言ったら萩の月、飽きが来ないおいしさで格式もあるので貰ったら嬉しくなる」（40代男性／岩手県）、「凍らせ食べるのが美味しくて好きだから」（30代女性／静岡県）、「昔から数えきれないくらい食べてきたお菓子ですが、何度食べても飽きません。中のカスタードとスポンジ生地がとにかく美味しいです」（40代女性／岩手県）といった声が集まりました。
1位：仙台名物ずんだ餅（菓匠三全）／78票1位に輝いたのは「仙台名物ずんだ餅」です。枝豆をすりつぶした風味豊かな「ずんだ餡」をお餅に絡めた伝統食。鮮やかな緑色と、枝豆のつぶつぶ感、独特の豊かな香りが楽しめる宮城を代表するスイーツです。
回答者からは「仙台といえばずんだ餅！定番で嬉しいから」（20代女性／新潟県）、「ずんだの香りがよくて、とてもおいしいから」（40代女性／愛媛県）、「仙台ならではの定番で、他の地域ではあまり食べられない特別感があると思ったからです」（20代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)