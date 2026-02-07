『ラブパワーキングダム２』るみが“相手を落とすテク”明かす
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、ショーダンサーのるみ（27歳）にインタビュー。ここぞという時に使う“ゼロ距離”テクニックや過去の浮気された経験から学んだ恋愛観など、るみの魅力をお届けする。
27歳、ショーダンサーとして活躍するるみ。『ラブパワーキングダム２』の参加メンバーの印象を尋ねると、男性陣については「みんな美形で、自信がありそうだなと思いました（笑）。経営者や格闘家など多種多様で『これから楽しみだな』と思いました」と率直な感想を吐露。一方、女性陣については「みんな可愛くて、綺麗で…中身を知らない段階では『ちょっと怖い』と思ってしまいました。ゆめちゃんのオーラには圧倒されましたね！」と当初の不安を告白。
モテるためのコツを尋ねると、特に意識している点として「上目遣いのような感じで、相手の顔を覗き込みながら喋ること」を挙げ、じっと目を見つめる長めのアイコンタクトで異性をドキドキさせるテクニックを披露した。
一番印象的だった過去の恋愛について尋ねると「20代前半の頃、結婚すると思うくらい愛されていた彼に、めっちゃ浮気されていたこと」を挙げた。「それがあったから、いい意味で人に期待しなくなりました」と辛い経験が現在のスタンスに繋がっていることを告白。現在は「すぐには付き合わず、相手を見定めるための“審査基準”が厳しくなりました」と慎重に相手を見極めるようになった自身の変化を語る。
最後に番組の見どころについて「多方面から“モテる”ためには、まだまだ自分に足りないものがあると気付かされました」と成長を実感した様子。また、「第一印象で気になっている相手に“膝枕”をしたので、見てほしい！」と大胆なアプローチに注目してほしいと締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
