大阪桐蔭OBの生島峰至氏が解説…理想のインパクト位置が分かる“置きティードリル”

打撃において「センター返し」は基本と言われるが、本当の意味を理解している選手は少ない。野球を始めたばかりの子どもたちは、打球方向を手で操作してしまうことが多いという。大阪桐蔭で甲子園に2度出場し、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営する生島峰至さんは、センター返しの意味を理解することから始める必要があると説く。

野球場の形状は本塁から両翼までが同じ距離で、センターまでははるかに長い。生島さんは「センター方向への打球が、物理的に一番飛ぶから」と説明する。センターまでの距離が両翼と同じなら、本塁打が乱発されるだろう。つまり、センターへ強い打球を飛ばす技術を身につけることは、最も効率よくボールに力を伝え、飛距離を伸ばすことにつながるのだ。

ところが、「センターへ打とう」と言われると、手先でバットの角度を操作する選手が多い。「手を使ってバットの角度を操作しようとすると、体が前に突っ込んで強いスイングができません」。無理やりセンターへ運ぼうとして、当てにいく打撃になっては本末転倒だ。

センターへ強い打球を飛ばすために生島さんが推奨するのが、置きティーを使った「軸足とポイントの距離探し」ドリルだ。やり方はシンプル。コースやポイントを気にせず、「マン振り」でボールを捉えて打球方向を確認する。引っ張り方向、もしくは逆方向に飛んだ場合は、自分の立ち位置（軸足の位置）を変えてみる。

スイングは変えずに位置を微調整して、再び全力で振る。真っすぐ飛ばない場合は再び、位置を調整する。これを繰り返し、「思い切り振って打球がセンターへ一直線に飛ぶ立ち位置」を見つけていく。

重要なのは「軸足からポイントまでの距離」を体に覚え込ませること。「ポイントを掴んだら、ひたすら打ち続けてほしい」。センターへ最も強く飛ばせる距離を掴めば、あとはタイミングを変えるだけで、同じ体の使い方のまま引っ張りでも逆方向でも強烈な打球を飛ばせるようになる。小手先ではなく全身の力が伝わる「距離」を見つけることが、打力アップへの近道になる。（First-Pitch編集部）