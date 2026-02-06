『ラブパワーキングダム２』なおきが“モテの極意”を明かす
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）にインタビュー。飾らない恋愛観や自身の成長に繋がった過去の大恋愛など、クールな見た目とは裏腹に“自然体”を貫くなおきの魅力をお届けする。
28歳、俳優・モデルとして活躍するなおき。『ラブパワーキングダム２』の参加メンバーの印象について尋ねると「タイプの異なる美男美女が集まりました。職業もさまざまで、この番組に参加しなければ、きっと出会うことのなかったメンバーばかりでした」と振り返る。そんななおきにモテるためのコツを尋ねると「テクニックを意識すればするほど、モテないんじゃないかな」と持論を展開。「『よしやろう』と意気込んでドアを開けたりする姿は、見ていてダサい。習慣になっていないなら無理をしなくていいと思う」と語り「偽らない方がモテる時もある」と自然体でいることの重要性を強調する。
“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「４つ年上の女性との恋」を挙げ、「付き合い始めの23歳の頃はまだ子供っぽい考えもあったけど、大人な彼女が人生相談に乗ってくれたりして、尖っていた自分を落ち着かせてくれました」と自身の成長に繋がった大きな存在だったことを告白。そして、その経験を経て「相手の中身や相性を重視するようになりました」と恋愛観の変化を明かした。
最後に番組の見どころについて「自分の恋愛スタイルに似ているメンバーを一人ピックアップして追っていくと、より楽しめるはず」と話し「スタジオMCの方のコメントも参考にしながら、いろんな楽しみ方ができると思います」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
