2026年1月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2026年1月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

【画像】人気上昇中？昨年登場した新型『日産ルークス』とEVモデル『ホンダN-ONE e:』！ 全185枚

2026年1月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：1万6534台

2位 スズキ・スペーシア：1万4048台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万533台

4位 ダイハツ・タント：1万263台

5位 日産ルークス：9328台

6位 スズキ・ハスラー：7130台

7位 三菱デリカミニ/eK：5372台

8位 スズキ・ワゴンR：4958台

9位 ダイハツ・ミラ：4256台

10位 スズキ・アルト：3838台



昨年10月に販売を開始した新型日産ルークスは第5位にランクイン。 平井大介

2026年1月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比0.9％増の1万6534台を成し遂げたホンダNボックスが3カ月連続での首位に輝く。

続く第2位には、同5.6％減ながらも1万4048台を販売したスズキ・スペーシアが前月と同位で位置。

第3位には同27.7％増の1万533台を売り上げたダイハツ・ムーヴが1ランクアップで入り、前月第3位のダイハツ・タントは同14.3％減の1万263台にとどまって第4位に陥落した。

注目モデルの動き

注目モデルの動きを見ていこう。

昨年10月に販売を開始した日産の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスは前年同月比41.1％増の9328台を売り上げて第5位に、同じく昨年10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは同31.7％増の5372台を販売して第7位にランクイン。



昨年9月に電気自動車のN-ONE e:の販売を開始したホンダN-ONEは、同40.8％増の1390台を販売。 平井大介

また、昨年9月に電気自動車のN-ONE e:の販売を開始したホンダN-ONEは、同40.8％増の1390台を成し遂げる。

対して、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同70.7％減の670台、三菱eKクロスEVが同63.8％減の94台と低迷。EVモデルのe:を含むホンダN-NAVも、同5.9％減の2383台にとどまった。

一方、本年8月下旬をもって生産の終了を予告するダイハツ・コペンは、駆け込み需要もあって同76.9％増の713台を達成。同じく本年8月の生産終了を予告するトヨタのコペンGRスポーツも、同127.0％増の84台を記録している。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2026年1月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが3カ月連続での首位に立ち、以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・ヤリス、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タントの順で続く。

月間販売台数1万台超えは、前月から3車種増えて6車種となった。