元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、4日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。漫画家尾田栄一郎氏の差し入れに仰天した。

オープニングで、3日に行われた自身プロデュースのイベント「ノブロックフェス」についてトーク。佐久間氏は「ちなみにこのイベントに『ワンピース』の尾田栄一郎さんが見に来てくださって」と尾田氏の来訪を明かすと、「『お酒を差し入れしときます』って言われたから、日本酒とかを入れに差し入れてくれるのかなと。申し訳ないです、ありがとうございますなんて言ったら」と振り返った。

続けて「ライブが終わった後に『尾田さんからの差し入れ、佐久間さんこれどうしましょう？』って言われたのが」と説明。尾田氏による直筆サインとイラストとともに、一風変わった形のボトルが置かれていたといい「悪魔の実みたいな、どデカい卵みたいに包まれたウオッカで」と驚いた。

またメーカーを調べると20万の高級ウオッカだったことも判明。「ドンッ！って置いてあって。ほんと悪魔の実みたいなやつ。それを芸人たちがこぞってちょっとずつ飲むっていう。とにかく芸人たちが興奮してましたよ。尾田さんのウオッカってのを」と笑っていた。