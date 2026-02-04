女優の黒木メイサの“沖縄匂わせ”オフショットにファンから歓声があがっている。

2月2日、自身のInstagramを更新した黒木は、黒のトップスとボトムスファッションにサングラス姿やサングラスを外しキャップを被る自身のプライベートショットや海辺の夕焼け、星空の写真などを公開した。

この投稿には特に文章による説明はないが、写真の1枚に食べ終わった後の「当り! 沖縄明治100円アイス」と焼き印が入ったアイス棒を手にするショットがあり、故郷の沖縄県を訪れた際のショットだと思われる。

コメント欄にはファンから

《自然体なメイサさんほんっっとに素敵です》

《ラフなメイサちゃんも好き》

《同じウチナーンチュの誇り》

など歓喜の声が寄せられている。

また、当りのアイス棒については《絶対アンパンマンアイスさね》《アンパンマンアイス》などと、沖縄明治乳業（株）が製造・販売している「それいけ！アンパンマンアイスバー」だと指摘するコメントも出ている。

黒木は現在、2026年1月18日にスタートした日曜劇場『リブート』（TBS系）に出演中。その“怪演”ぶりが話題になっている。

本作は妻を殺した容疑を着せられたパティシエ・早瀬陸が、潔白を証明するために家族を捨て、顔を変えて裏社会と繋がる警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）にリブート（顔を変えてなりすます）して、真相を追うというサスペンスドラマだ。黒木は儀堂と別居中の妻、儀堂麻友役を演じている。

今のところ、本物の儀堂はすでに殺されているという設定で物語は進んでいる。2月1日に放送された第3話は、早瀬にリブートを提案した幸後一香（戸田恵梨香）と、すでに儀堂になりすました早瀬が一緒にいる場面に、突然麻友（黒木）が鉢合わせる場面から始まった。

芸能記者が言う。

「別居中とはいえ、夫が死んだことを知らない麻友は半年ぶりに会った夫に扮した早瀬から離婚を迫られますが、『ちゃんと説明してくれるまで、絶対別れないから』と拒否します。

早瀬が警視庁に戻ると、再び麻友が現れ、早瀬に『あなた、あまり無理はしないでね』と意味ありげな笑みを浮かべながら話します。放送終盤では、儀堂のマンション前で早瀬を待ち伏せしていた麻友が再び現れ、『あたし、あなたから離れないわ』と言います。早瀬が『お前は俺の妻なんかじゃない。二度とその顔見せんな』と言うと、麻友は『知ってる。あなたは私の夫じゃない』と言い、さらに『あなたは早瀬陸さんですよね』と指摘し、急展開を見せました。

視聴者は、突然、何度も姿を見せる黒木さんの役柄や演技にある種の“怖さ”を感じたようです」

X上では黒木の演技について

《何処にでも現れる黒木メイサがずっと怖いんだけど！》

《てかほんとに黒木メイサがストーカーっぽくて怖い》

《黒木メイサの役怖い どういう役？》

などといった投稿が相次ぎ、盛り上がっている。

第4話以降の黒木の“怪演”がますます注目されそうだ。