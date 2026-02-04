食楽web

●トースト4枚焼き＋ピザも焼ける、大容量の最新トースターをご紹介します。

食べたいときに手軽に食パンを焼けるトースターは、毎日の食卓に欠かせない調理家電のひとつ。

一方で、「一度に2枚までしか焼けない」「焼き加減がタイマー任せになりがち」「冷凍ピザを焼く際にカットしないと入らない」といった不満を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、そうした悩みを大きく解消してくれる大容量のオーブントースターを厳選してご紹介します。1台あれば、朝食や軽食、ピザや総菜のあたためまで幅広く活躍してくれるモデルばかりです。

おしゃれなデザインと高火力を両立｜simplus 4枚焼きトースター

食パンを一度に4枚焼ける広い庫内

国内家電メーカー・ジェネレーションパスが展開する家電ブランド『simplus（シンプラス）』の「simplus 4枚焼きトースター」は、忙しい朝の時短調理から、家族分のトーストを一度に焼きたいシーンまで、幅広いニーズに応えてくれる一台。

幅約33cm×奥行約33cm×高さ約23cmとコンパクトな設計ながら、食パンを一度に4枚焼くことができ、ピザならMサイズ（直径約25cm前後）にも対応。

温度設定とタイマーはダイヤル式で操作もシンプル

また、庫内の上下に計4本の石英管ヒーターを配置することで、ムラなくしっかり焼き上げます。温度調節は80℃～230℃まで無段階、タイマーは最大15分まで設定可能。リベイクから加熱調理まで、用途に応じた火加減で仕上げられます。

●DATA

simplus「simplus 4枚焼きトースター（SP－TF01）」

価格：7,999円（税込）

サイズ（約）：幅326mm×奥行327mm×高さ234mm

重量：約3．5kg

カラー：ホワイト、ブラック

石窯仕立てで熱を逃がさず素早く焼き上げる。象印マホービン「オーブントースター」

象印マホービンの「オーブントースター」は、石窯から着想を得た独自構造を採用したモデルです。小窓付きの扉と庫内のアーチ状構造により、熱を逃がしにくく、効率よく食材に伝えます。

温度を検知しながら自動で焼き上げるマイコンタイプで、80℃～250℃の温度設定や最大30分のタイマーに加え、8種類の専用コースを搭載。

付属のトレイでピザやフライをこんがり焼ける

「サクふわトースト」「冷凍サクふわトースト」「アレンジトースト」コースのほか、ロールパンやフライのあたためにも対応し、3段階の焼き色調整も可能です。トーストは一度に4枚、ピザは最大25cmまで焼ける広さを備えています。

●DATA

象印マホービン「オーブントースター（EQ－HM30）」

価格：オープン価格（実勢価格：1万9,580円／税込）

サイズ（約）：幅345mm×奥行365mm×高さ230mm

重量：約5.0kg

カラー：ホワイト、ブラック

リベイクから焼き調理まで自由自在。テスコム「オーブントースター」

TESCOM（テスコム電機）の「オーブントースター」は、キッチンになじむグレーカラーとシンプルなデザインが特徴のモデルです。トーストを一度に4枚焼ける広い庫内を備え、3～4人家族にも使いやすい仕様となっています。

1200Wのハイパワーにより、トースト1枚は約2分30秒、4枚でも約4分とスピーディーに焼き上げます。

庫内上部には遠赤外線ヒーターを2本、底面には石英管ヒーターを2本配置。中まで火が通りにくい総菜パンやグラタン、冷凍食品もムラなくあたためることができます。

Mサイズのピザもそのまま焼けます

温度調節は80℃～250℃まで対応し、最大15分のタイマーとあわせてダイヤル式で直感的に操作可能。日々の食事メニューの幅を広げてくれる一台です。

●DATA

TESCOM「オーブントースター（TSB60A－K）」

価格：オープン価格（実勢価格：9,020円／税込）

サイズ（約）：幅326mm×奥行330mm×高さ236mm

重量：約3.4kg

カラー：ブラック