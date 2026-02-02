ゴルフ歴10年超の橋本環奈が奇跡の“1ミリ”…勝負強さ発揮
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第２弾『STAR CHIP GOLF season２』#２を１月31日（土）夜８時より無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
『STAR CHIP GOLF season２』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年３月に放送された『STAR CHIP GOLF』の待望の第２弾。今回はゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当し、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げた。
１月31日（土）配信の#２では、#１に続き最大賞金220万円を懸け、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと吉村崇＆橋本環奈ペアが白熱のゴルフ対決。迎えた７番ホール、三浦が見せた一打が現場を震撼させることに……。三浦が５番アイアンで放った打球は、ピン真っ直ぐに飛び出すと、想定を遥かに超える飛距離を記録。アイアンとは思えない驚異的な伸びに橋本が「すごーい！」と大歓声を上げる中、対戦相手の吉村は「なに使ってるの？」「それ脱法クラブじゃないの？」「違法クラブ？」と疑いの目を向け、現場は爆笑に。
同じく７番ホールでは、番組独自の「オンリーワンチップ」を懸けた戦いが勃発。これは４人の中で１人だけがティーショット（第１打目）をフェアウェイ（短く手入れされた打ちやすい芝生）に乗せればポイント獲得という特別ルール。しかし、この「オンリーワンチップ」の導入に対し、相手チームの三浦と吉田からは「後出しルールだ！」と猛クレームが。三浦が「タイム！」と抗議の声を上げると、それに応じるように橋本が両手でアルファベットの「T」のポーズを作り、ダンスを披露。橋本らしいチャーミングな姿に吉村は「TT兄弟じゃん！」「明るいねえ」と口にした。
三浦、吉田、吉村の３人が次々とラフに外す中、最後に打席へ立った橋本。プレッシャーのかかる場面で放った一打は、フェアウェイとラフの境界線ギリギリへ。コース支配人による厳格な判定の結果、まさに“１ミリ”の差でフェアウェイ判定を獲得。ゴルフ歴10年超のキャリアと持ち前の勝負強さを発揮した橋本に、ペアの吉村も「よーし！持ってるよー！」と興奮を隠せない様子を見せていた。
#２より、「プロ投入」「ボール交換」「打ち直し」といったゲームの流れを一変させる強力な「スペシャルカード」が新たに導入され、ますます白熱の対決に。果たして、この熾烈な戦いを制し、賞金を手にしたのはどちらのチームなのか？波乱の結末が待ち受ける『STAR CHIP GOLF season２』#２は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『STAR CHIP GOLF season２』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年３月に放送された『STAR CHIP GOLF』の待望の第２弾。今回はゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当し、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げた。
同じく７番ホールでは、番組独自の「オンリーワンチップ」を懸けた戦いが勃発。これは４人の中で１人だけがティーショット（第１打目）をフェアウェイ（短く手入れされた打ちやすい芝生）に乗せればポイント獲得という特別ルール。しかし、この「オンリーワンチップ」の導入に対し、相手チームの三浦と吉田からは「後出しルールだ！」と猛クレームが。三浦が「タイム！」と抗議の声を上げると、それに応じるように橋本が両手でアルファベットの「T」のポーズを作り、ダンスを披露。橋本らしいチャーミングな姿に吉村は「TT兄弟じゃん！」「明るいねえ」と口にした。
三浦、吉田、吉村の３人が次々とラフに外す中、最後に打席へ立った橋本。プレッシャーのかかる場面で放った一打は、フェアウェイとラフの境界線ギリギリへ。コース支配人による厳格な判定の結果、まさに“１ミリ”の差でフェアウェイ判定を獲得。ゴルフ歴10年超のキャリアと持ち前の勝負強さを発揮した橋本に、ペアの吉村も「よーし！持ってるよー！」と興奮を隠せない様子を見せていた。
#２より、「プロ投入」「ボール交換」「打ち直し」といったゲームの流れを一変させる強力な「スペシャルカード」が新たに導入され、ますます白熱の対決に。果たして、この熾烈な戦いを制し、賞金を手にしたのはどちらのチームなのか？波乱の結末が待ち受ける『STAR CHIP GOLF season２』#２は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.