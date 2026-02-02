¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Ä¶¹âÂ®ÅÙ¡×¡Ä»þÂ®268Ò¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç·ãÆÍ¡ª¡Ö¼óÅÔ¹â£²¿Í»àË´¡×Ë½ÁöÈï¹ð¤ÎÊò¤ì¤¿¸À¤¤Ê¬
¡Ö±¿Å¾µ»½Ñ¤ò²á¿®¤·¡¢¹âÂ®ÅÙ±¿Å¾¤Î´í¸±À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Ä¶¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢°¼Á¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×
ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇºá¤·Èï¹ð¤Ë´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¡£
£±·î27Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤«¤éÄ¨Ìò12Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¡¦É§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¡Ê56¡Ë¤À¡£É§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ç20Ç¯£¸·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÆâ¤Î¼óÅÔ¹âÏÑ´ßÀþ¤Ç¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§911GT2-RS¡×¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤È·ãÆÍ¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤È60Âå¤ÎÉ×ºÊ£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®200Ò¤«¤é268Ò¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¡»¡Â¦¤Ï¸øÈ½¤Ç¡¢200Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¹âÂ®¤Ç¤Ï¾¯¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¼Ö¤¬Âç¤¤¯·¹¤À©¸æ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¡£É§ÅÄÈï¹ð¤¬¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¼Ö¤¬²£³ê¤ê¤·¡¢É×ºÊ¤Î¾è¤ë¾èÍÑ¼Ö¤È·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ø»ö¸ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼Ö¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ©¸æ¤Ç¤¤¿¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼Ö¤¬³ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¥à¥ê¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÉ§ÅÄÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ï¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤Î¸øÈ½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤éÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎË½Áö»ö¸Î¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤ÎÊò¤ì¤¿¸À¤¤Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£
¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ç20Ç¯£¸·î¤ÎµÙÆüÄ«£¸»þ²á¤®¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¾ì¤ÏÈæ³ÓÅª¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦£³¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À©¸ÂÂ®ÅÙ80Ò¤Î¶è´Ö¤ò¡¢£³ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¡£É§ÅÄÈï¹ð¤Ï»àË´¤·¤¿É×ºÊ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï±¦¸åÉô¤¬Âç¤¤¯ÇËÂ»¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤éÅö³º¶è´Ö¤Ï£¸»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Ë¡Äî¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÉ§ÅÄÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ÏÂç¤¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¡»¡Â¦¤Ï¡ØÌÔÎõ¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Â¾¼Ô¤Î±¿Å¾¤òË¸³²¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÉ§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ø»ä¤ÎÂçÉý¤ÊÂ®ÅÙÄ¶²á¤ÇÂçÊÑ¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ØÀ©¸æº¤Æñ¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢·º¤Î½Å¤¤´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê·Ú¤¤²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤¬Å¬Åö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»ö¸ÎÅö»þ¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¤Ï19ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿È¾¡¼ê¤ÊË½Áö¤ÎÆ°µ¡¤À¡£
¡Ö£µ¡Á£¶²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö½õ¼êÀÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¼Ö¤ÎÀÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¸òÄÌ»ö¸ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÌø¸¶»°²Â»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¾¤Ë¡ØË¸³²¡Ù¤ÎÌÜÅª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤·Á°¼Ö¤ò¤è¤±¤¤ì¤º¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ØÀ©¸æº¤Æñ¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï»þÂ®200Ò°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¡Ø°ÂÄê¡Ù¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ¿È¾¡¼ê¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ù¤ÏÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¸øÈ½¤ÇÉ§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê»ö¸ÎÅö»þ¡Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´Ë¤ä¤«¤Ê²¼¤êºä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
É§ÅÄÈï¹ð¤Ï268Ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â¡Ö¡ÊÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë£µ¡Á£¶²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£