お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」（後10・00）で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを電撃発表した。番組にはNSC11期生の同期、中川家やハリウッドザコシショウ、陣内智則が祝福のコメントを寄せた。

タイ・バンコクでのロケで、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！に「結婚しました」と驚きの告白。そして「これが重大発表ちゃうのよ。ほんまの重大発表は…4日前に子供生まれた」と1月に行われたロケの4日前に長男が誕生したことも発表した。

番組では同期芸人がVTRでコメントを寄せ、中川家は「ケンドーコバヤシくん、この度本当におめでとうございます。いやぁ。めでたいねぇ。同期でね、33、34年。長いですねぇ。めでたいなあ。ほんまに、よかったねえ。本当におめでとうございます」と祝福。

ハリウッドザコシショウは「ばやし、おめでとう。まさかね、バヤシが、あれがあれであれだった あれになるとはね。あれなんだな。あれがあれであれなんだよな。おめでとうございます。シュー！」とらしく喜んだ。

陣内は「コバと出会ったのは、今から33年前ですか。はっきり覚えてます。僕が18、コバが19歳で、汚いよれよれのTシャツ着て、大声でつっこんでるネタ見せを見た時に、絶対売れへんと思ってた」と若き日の出会いを振り返り、「当時小林友治が、ケンドーコバヤシになって、今や同期の中の憧れですし、若手の中でも憧れの先輩になったっていうのも本当に僕は誇りに思ってます」と語った。

そして「お互いに、コンビ解散して、このあとどうする？って時、毎日夜に二人でドライブして、今後の芸人生活どうしようかなって話してるとき、コバからの『一緒にコンビ組みひんか』という言葉を待ってたんですけど、まあそれを聞くこともできずに、僕は僕でピンでやって、コバは別のコンビにいって、そういうのが感慨深いなと思います」と回顧。

「当時の社長、林会長がご健在の時、1回若手の舞台に、ネタを見にくるという時、くまのプーさんをモチーフにした人のプーさんという下ネタをやって、半年間出禁になったことも覚えてます」と笑い、「そんなコバが。いやあこんなうれしいことはないです。泣きそうです。コバヤシさん本当におめでとうございます。これからも頑張っていきましょう」と同期の幸せを喜んだ。