楽天のカギを握る2人のベテラン 日本復帰の前田健太に期待される役割…2026年の新戦力
楽天が積極補強、伊藤光の経験にも期待
2013年以来のリーグ優勝、その先にある日本一を目指す楽天。2016年からメジャーでプレーしていた前田健太投手、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した伊藤光捕手を獲得するなど、積極的な補強を進めている。今季新しく加わった選手をまとめた。（1月30日時点）
1番の注目は前田の加入だろう。2006年高校生ドラフト1位で広島に入団しエースとして活躍。メジャーでも3度10勝を挙げるなど、通算9シーズンで226登板、68勝56敗、防御率4.20を残した。楽天は昨季、2桁勝利をあげた投手が1人もいなかっただけに、経験抱負な右腕のピッチングには期待が集まる。
伊藤の加入もチームに影響を与えそうだ。楽天の捕手陣は太田光、堀内謙伍、石原彪など中堅の世代がメイン。そこに、オリックス、DeNAで好投手とバッテリーを組んできた伊藤の“経験”が加わることで捕手陣の底上げも期待される。
■楽天・2026年新加入選手一覧（名前／ポジション／背番号）
〈新入団選手〉
藤原聡大／投手／13
伊藤樹／投手／20
繁永晟／内野手／30
大栄利哉／捕手／72
伊藤大晟／投手／79
九谷瑠／投手／45
阪上翔也／外野手／42
幌村黛汰／外野手／126
大坪梓恩／外野手／129
中沢匠磨／投手／133
金子京介／内野手／134
島原大河／捕手／122
〈現役ドラフト〉
佐藤直樹／外野手／38
〈他球団からの移籍〉
伊藤光／捕手／27
前田健太／投手／18
田中千晴／投手／29
〈外国人選手〉
ロアンシー・コントレラス／投手／15
カーソン・マッカスカー／外野手／34
ホセ・ウレーニャ／投手／22（「パ・リーグ インサイト」編集部）
