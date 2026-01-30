楽天が積極補強、伊藤光の経験にも期待

2013年以来のリーグ優勝、その先にある日本一を目指す楽天。2016年からメジャーでプレーしていた前田健太投手、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した伊藤光捕手を獲得するなど、積極的な補強を進めている。今季新しく加わった選手をまとめた。（1月30日時点）

1番の注目は前田の加入だろう。2006年高校生ドラフト1位で広島に入団しエースとして活躍。メジャーでも3度10勝を挙げるなど、通算9シーズンで226登板、68勝56敗、防御率4.20を残した。楽天は昨季、2桁勝利をあげた投手が1人もいなかっただけに、経験抱負な右腕のピッチングには期待が集まる。

伊藤の加入もチームに影響を与えそうだ。楽天の捕手陣は太田光、堀内謙伍、石原彪など中堅の世代がメイン。そこに、オリックス、DeNAで好投手とバッテリーを組んできた伊藤の“経験”が加わることで捕手陣の底上げも期待される。

■楽天・2026年新加入選手一覧（名前／ポジション／背番号）

〈新入団選手〉

藤原聡大／投手／13

伊藤樹／投手／20

繁永晟／内野手／30

大栄利哉／捕手／72

伊藤大晟／投手／79

九谷瑠／投手／45

阪上翔也／外野手／42

幌村黛汰／外野手／126

大坪梓恩／外野手／129

中沢匠磨／投手／133

金子京介／内野手／134

島原大河／捕手／122

〈現役ドラフト〉

佐藤直樹／外野手／38

〈他球団からの移籍〉

伊藤光／捕手／27

前田健太／投手／18

田中千晴／投手／29

〈外国人選手〉

ロアンシー・コントレラス／投手／15

カーソン・マッカスカー／外野手／34

ホセ・ウレーニャ／投手／22（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）