外食でもダイエットできる！ ボディメイクのプロ・石本哲郎さんが、「若返りやせ」が叶う、メニュー選びと活用方法をレクチャーします。今回の舞台は、コスパ最強のイタリアンファミレスチェーン「サイゼリヤ」です。

※こちらの内容は書籍『石本哲郎式外食やせダイエット』と食楽webの連載からの抜粋です。

【サイゼリア攻略法】野菜よりたんぱく質ファースト

ラム肉を使った「アロスティチーニ」は脂身が少なくて良いたんぱく質

サイゼリヤは栄養成分を公表していないため、知識がないと「若返りやせ」を狙うのは難しくなります。カロリーを抑えても栄養が不足すれば、かえって老けてやつれてしまう原因に。だからこそ、バランス良く食べることが大切です。

しかし、外食で完璧な栄養管理は現実的ではないので、重視すべきは「たんぱく質をしっかり摂ること」。たんぱく質は、見た目の美しさや健やかな体づくりに欠かせません。メニューに迷ったら魚か鶏肉を選べばOK。魚はダイエットと若々しさを両立でき、鶏肉は胸肉やささみがベスト。もも肉でも皮をはがせば脂質を減らせます。

野菜は若返りやせに不可欠ですが、野菜ばかり食べるとたんぱく質不足を招き、老けやすくなるので要注意！ まずたんぱく質、それからビタミンや食物繊維を。この順番を忘れないようにしましょう。

【最強のメイン料理攻略法】やっぱり優秀！鶏肉メニュー

「若鶏のディアボラ風」

肉料理の中では、脂質の高いハンバーグは避けたいところ。鶏肉では野菜ペーストをかけた「若鶏のディアボラ風」がおすすめです。鶏肉の皮とポテトを残せば500kcal以下、たんぱく質20g 以上。小ライスを添えればバランスも整います。

「ミラノ風ドリア」

不動の人気「ミラノ風ドリア」は食べていい？

人気メニュー「ミラノ風ドリア」はカロリーが高めで、特筆すべき栄養素がないものの、たんぱく質はギリギリ20gで最低ラインをクリア。ダイエット優先の女性なら、これ一品で済ませてもOK。男性はたんぱく質が足りないので「蒸し鶏の香味ソース」など小皿でたんぱく質をちょい足ししましょう。

ちょい足しにおすすめ！ たんぱく質小皿＆若返りサラダ

「キャロットラペ」

イタリアン系ファミレスなのでピザやパスタメニューが充実していますが、残念ながらピザは脂質の多いチーズがたっぷり使われているので全般的にNGです。

しかし、サイゼリヤは前菜・おつまみが充実しているので、好きなメニューにプラスしたり、小皿だけで組み合わせれば、若返りやせメニューが作れます。

たんぱく質を補給できる小皿

「蒸し鶏の香味ソース」は、食べたいメニューにプラスするのに便利。ラム肉メニューの「アロスティチーニ」は脂身が少ないたんぱく源で、脂肪燃焼を助けるLカルニチンが含まれています。

「蒸し鶏の香味ソース」

「小エビのカクテル」は高たんぱく・低脂質に加え、わかめの食物繊維も摂れる若返りやせメニューです。

「小エビのカクテル」

若返りやせの追加の一品に最強なのが「キャロットラペ」。にんじんはビタミンAが豊富で、肌を含む細胞レベルの若見えをサポート。肌を含む細胞レベルの若見えをサポート。葉もの野菜よりにんじんがおすすめです。「わかめのサラダ」も、食物繊維やマグネシウムが腸内環境改善やむくみ対策に◎。サラダは栄養素を見て選びましょう。

「わかめのサラダ」と「トッピング半熟卵」

デザートは200kcal以内に

外食のデザートは栄養素にあまり違いがないので、カロリーとおいしさで選んでOK。目安は200kcal以内。サイゼリヤのデザートは全体的にカロリー控えめで、特に 「ミルクジェラート」は低カロリーでも濃厚で満足度が高い一品です。

「ミルクジェラート」

破格のテーブルワインも飲みたい！ 太りにくいお酒との付き合い方

ワインは格安で、ちょい飲み利用にも人気

基本的にダイエット中の過度なお酒はNGですが、どうしても飲みたい場合はダメージの少ない飲み方を。ワインはアルコール＋糖質なので、飲むなら糖質は控え目に。

お酒を飲む際は、パスタやパン、ライス、スイーツは控えて、おつまみにはお肉やサラダを。脂質の多いメニューは避け、高たんぱく・低脂質なものを選びましょう。中でも「キャロットラペ」はこれだけでビタミンAがしっかり摂れるため、若返りにベスト。アルコールによる老化対策にもぜひ摂りたい一品です。

テーブルワインに蒸し鶏やキャロットラペを合わせて、最強のおつまみセットに ［食楽web］

太りにくいメニュー選びで上手に息抜きしながら、ダイエットを楽しく継続させていきましょう！

