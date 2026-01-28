第２子妊娠中･西野未姫、久々きちんとメイクの自撮りショット
元AKB48でタレントの西野未姫が26日、オフィシャルブログを更新。久しぶりにメイクを施した自撮り写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
１月４日には、第２子妊娠を報告した西野。この日、ブログを更新すると「久しぶりに自撮りの写真」とつづり、淡いブルーのシャツに身を包み、前髪を下ろしたナチュラルなヘアスタイルとメイクでカメラを見つめる姿やピースサインを見せた柔らかな笑顔ショットと久々の“きちんとメイク”ということもあり、整った目元やリップが際立ち、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせた透明感のある自撮りショットを複数枚公開。
「ほぼプライベートはすっぴん」だといい「久しぶりにメイクさんにメイクして髪の毛セットしてもらった」と明かした。
また、１月29日放送の「櫻井有吉the夜会」（TBS系）に出演することもハッシュタグを添え告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも可愛い未姫ちゃん」「妊婦さんには見えませんね」「バッチリメイク」「髪型も似合ってる」「この未姫さん、村重さんに似てますね」 など様々な声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。 また、2024年10月10日に投稿したブログにて「離乳食幼児食コーディネーター」の資格を取得したことも報告している。
