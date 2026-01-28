お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。番組ゲストの感想をぶっちゃけた。

同番組にはヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏と、阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏がゲスト出演した。「球界のイケおじコンビ」と紹介されると、フリーアナウンサーの神田愛花は「いや〜イケオジってタートルネック着るよね〜。ジャケットを着てね」と2人の衣装に触れた。

そして五十嵐氏と鳥谷氏が揃って登場すると、スタジオでは「おしゃれ」「いやもう凄い！」との声が。澤部は「鳥谷さんはもう、エロいっすね」とぶっちゃけると笑いが起こったが、「金曜夜の恵比寿」と続け、神田は「近づいちゃいけない感じがします」と打ち明けた。

さらに澤部は「五十嵐さんは“木村拓哉に似てる”なんてずーっと言われて」と話を振ると、五十嵐氏は「やりにくいな、やりにくいな」と連呼して苦笑い。しかし「現役時代はそうだったんですけど、今はもう誰にも言われなくなって、自ら発信してます」と笑いを誘っていた。