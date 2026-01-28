東貴博、長女＆次女の朝ごはん公開「こっちの方が豪華ね」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が26日、オフィシャルブログを更新。花粉症による不調と長時間のパソコン作業に追われた一日を明かした。
この日、「花粉症がキツすぎるんだけど！」と題してブログを更新。まずは「うた様の朝ごはん」と切り出し、汁物といつもの昆布を使ったおにぎりに海苔を添えた10歳の長女・詩歌（うた）ちゃん の朝ごはん写真を公開。一方で「こちらは前回のもか様の朝ごはん」と23日に２歳の誕生日を迎えた次女・萌歌（もか）ちゃんは長女より品数の多い朝ごはんの写真とともに「こっちの方が豪華ね」とユーモアを交えてつづっている。
朝の時間に余裕があったことに触れつつ、「昨日は一日中パソコン作業」だったという東。「余裕で12時間はやったかな」と振り返り「首がいてぇ！」と長時間作業による疲労をつづった。
さらに、この日は花粉症の症状が特につらかったようで「花粉がキツイ！」「喉の奥が痒くて くしゃみはたまになんだけど 鼻水がひどい」と詳細に報告。「毎年出始めの時が１番辛いのよね」とこの時期ならではの悩みを明かした。
対策として鼻うがいを試したところ「ちょっと楽になった」としながらも「なぜか奥歯あたりも締め付けられる痛さ」があったという。調べてみると「副鼻腔に膿とか溜まるとなるらしい」と知り「怖ぇ〜よ」と本音をポロリ。
最後は「またあとで鼻うがいしよ」とセルフケアを続ける意向をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつもの昆布(笑)」「もかちゃんのご飯もおいしそう」「いっぱい食べてくれるのはいいですね」「昨日はパソコン12時間！お疲れさまでした」 「もう花粉症ですか？お大事にしてください」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
