»³ËÜÍ³¿¤¬Ãæ³Ø¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈ´¤«¤ì¤Æ¡×¡¡¾®ÊÁ¤ÊÆóÎÝ¼ê¤¬Êú¤¤¤¿¡ÈÎôÅù´¶¡É
¥Ê¥¤¥¼çºÅ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿
¡¡2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡¢¥Ê¥¤¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡ÖWINNER¡ÇS MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¶½ÉÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤òÁê¼ê¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Âç³èÌö¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÌîµå¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Å¼°Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÃæ³Ø¤ÇºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆóÎÝ¡£¿ÈÄ¹¤ÏÄã¤¯¡¢²ÚÔú¤ÊÂÎ¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÈ´¤«¤ì¤Æ¡Ä¡ÄºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÈÉ÷¸þ¤¡É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÔ¾ë¹â¡ÊµÜºê¡Ë1Ç¯»þ¤Î½©µ¨Âç²ñ¡£Â¾¤Î¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ê¤é¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Î½©¤ÇÃúÅÙ¤¤¤¤»þ´ü¡£¤½¤ÎÅß¤ò¤É¤ó¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²á¤´¤¹¤«¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤âµÞ¾å¾º¡£2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¸ø¾Î5¥Õ¥£¡¼¥È10¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó177.8¥»¥ó¥Á¡Ë¡£ÆüËÜµå³¦¤Ç¤â¹â¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡È¥µ¥¤¥º¡É¤Ø¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê¹â¤±¤ì¤Ð¡ËÍÍø¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿ÈÄ¹¤ò¡È¥Ï¥ó¥Ç¡É¤È¤»¤º¡¢ÅØÎÏ¤ÇÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿»³ËÜ¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë