大谷とスキーンズが談笑…会話の中身は？

巨大戦力となっているドジャースで、大谷翔平投手が超大物右腕の“勧誘”に動いたと話題を集めている。24日（日本時間25日）に全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席。昨季3年連続4度目のMVPに輝いた大谷は、会場でパイレーツの怪物右腕ポール・スキーンズ投手と談笑する姿が見られた。

黒のスーツを完璧に着こなした大谷は、真美子夫人を伴って晴れ舞台に登場。会場にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手ら超大物スターが姿を見せたが、特に注目を集めたのが23歳の剛腕スキーンズとの接触だった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）は、2人が笑顔で会話する様子の動画を公開。オフにはエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手ら大物をドジャースが獲得してきた中で「ショウGMが狙うもう1人はスキーンズだったか？」と投稿した。もちろんジョークだが、スキーンズはカリフォルニア州出身で大谷に憧れていることがあり、将来的な共闘への期待を抱かせる場面だった。

この“密談”に対し、SNSのファンは即座に反応した。「ショウGMはいつでも仕事モード」「ドジャースは間違いなくスキーンズをホーム（南カリフォルニア）に連れ戻すつもりだね」「スキーンズさん予約済み、と」などと大盛り上がりとなっていた。（Full-Count編集部）