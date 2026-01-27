元サッカーブラジル代表で、世界的プレーヤーでもあるマルセロ氏の息子、エンツォ・アウベス選手が、レアル マドリードとプロ契約をかわしたことを報告しました。

マルセロ氏はブラジル代表で長くテクニカルな攻撃的サイドバックとして活躍。2007年からレアル マドリードに所属し、546試合38ゴールを記録し、5度のチャンピオンズリーグ制覇などの成績をおさめました。

2017年に行われた日本代表との親善試合でもフォワード顔負けの弾丸ミドルシュートを決めて観客を魅了しました。

今回、そのマルセロ氏の息子のエンツォ選手が自身のSNSでプロ契約を発表。両親であるマルセロ夫妻とのスリーショットや家族の写真も掲載しました。

エンツォ選手はレアル マドリードの下部組織で育ち、2025年には高校生年代であるフベニールBに所属していました。またU-17スペイン代表としても活躍しています。過去には、レアル マドリードのロッカールームで、幼いエンツォ選手が父や同僚である当時の超一流メンバーと次々にヘディングをかわしていき、一度も落とさずにカゴに入れる動画が話題となったこともありました。

父に似て高いテクニックを持つ エンツォ 選手のこれからの活躍に注目です。