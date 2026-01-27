¤¢¤¤¤Î¤ê¡¦Åí¡¢·úÀßÃæ¤Î¿·µï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¸å²ù¡ÖËèÆü¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×
¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬25Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£·úÀßÃæ¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í£°ìÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·µï¤Î¤¿¤áÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ä¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿Åí¡£23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·úÃÛÅÓÃæ¤Î¿·µï¤ËÆþ¤ê¡¢¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤ÇÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Åí¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ê¤Ï¤º¤ÎÃíÊ¸½»Âð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡Ä¿§¡£¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËèÆüËèÆü¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿§¤Ç·èÄê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸å²ù¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¡£·úÃÛÅÓÃæ¤Î¼¼Æâ¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¾²ºà¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ»£±Æ¤·¤¿ÌÚºà¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»¶¡¹ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»¶¡¹Çº¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡£¾Ð ¤Ê¤ó¤«¡Ä¿§¤¬Çö¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Åý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈÆ±¤¸ÌÚºà¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤äÀöÌÌÂæ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦ÌÚºà¤Î¿§¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¾Ð¡×¤È¸å²ù¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¿§¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÂ¾¤Î²È¶ñ¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö°¤¢¤¬¤¤Ç£³Æü¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ë ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÁÇºà¤âÁ´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè½µ¤È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Çº£¤«¤éÊÑ¹¹¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Àµã¤¾Ð¤¤¾Ð¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤Ê¤ª¡¢°ÍÍê¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖMOK¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÁ´¤ÆÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤¹¤®¤ë»ä¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¥Ç¥£¥¹¥Ý¡¼¥¶¡¼¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åí¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃíÊ¸½»Âð¤¹¤ëÊý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬Æü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤âº§ÌóÃæ¤¬°ìÈÖ¤â¤á¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÎã¤¨¤Ê¤¬¤éÉ×¡¦¤·¤ç¤¦¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¶·ëº§¤·¤¿¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡ÖÃ¦Àþ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤â¡¢¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ä¾Ð¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¨¡¢Á´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖµÕ¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¿§¤Ç¤¹¤¬¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ÖÂç¾æÉ×¡ªÀäÂÐ¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ë¤È¤ª¤â¤¦¡ª¡×¡Ö¹âµé´¶¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö½»¤á¤ÐÅÔ¤À¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×Âç¾æÉ×¡ª¤¼¤Ã¤Ã¤¿¤¤µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åí¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿£¶ºÐÇ¯²¼¤Î¤·¤ç¤¦¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢20Ç¯¤ËºÆº§¡£ 21Ç¯£µ·î£µÆü¤ËÂè£±»ÒÄ¹ÃË¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë22Ç¯£µ·î£µÆü¤Ë Âè£²»Ò¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
