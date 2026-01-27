寒い季節、朝はパンならぬ“朝はどん”!? ザコシの朝の新提案
日清食品株式会社は、お笑い芸人のハリウッドザコシショウが出演するCM「朝はどん！どんどどん！ 篇」を１月27日（火）より公開する。
「日清のどん 兵衛 きつねうどん」は、お湯さえかければ手軽にあたたかいおだしのうどんが食べられるだけに、寒い＆忙しい朝のエネルギーチャージにぴったり。日清食品が行った「カップ麺」に関する調査でもカップ麺を「お昼以降に食べる方」が多い一方で「朝に『どん兵衛』を食べたらおいしかった」という体験談も。
そこで今回、「どん兵衛」を朝に食べる“朝どん兵衛”をより多くの方に知ってもらうべく、フジパン「本仕込」のCM「リズムな本仕込の歌」篇をオマージュしたCMを制作。おなじみの「朝はパン♪パンパパン♪」のフレーズを「朝はどん！どんどどん！」にアレンジし、本家のCMを再現したスタイルのハリウッドザコシショウが熱唱している。
また、今回はCMの公開にあわせてフジパン マーケティング部の担当者にインタビュー。すると「まさか、パンが麺に置き換わる日が来るなんて・・・。ちょっとした緊張感が社内に漂いました」と話す傍ら「完璧な再現度に驚きました。隠れた笑いどころが何度もあり、沼にハマるCM」とその中毒性の高さを評価。さらに、今回のコラボを受けた理由について聞くと「パンとうどん、同じ“小麦仲間”が協力することで、より多くのお客さまに朝を楽しく迎えていただけると思ったから」と懐の大きなコメントも。
