【スクープ】高市総理が本誌取材で「資産を訂正」…不記載だった｢株式会社山本拓事務所｣の正体を、夫本人が語った！

昨年12月に発表された閣僚資産公開において、高市早苗総理が夫・山本拓（高市拓）元衆院議員の保有株を記載しておらず、｢大臣規範｣に違反していたことが『週刊現代｣の取材でわかった。高市事務所に質問状を送ったところ、｢（山本氏が）株を保有していることが判明したので、資産公開資料の手続きをとった｣などと回答があった。

山本氏本人から記者に電話がかかってきた！

今回、閣僚資産公開への不記載が発覚したのは、山本氏が保有する｢株式会社山本拓事務所｣の株式だ。’22年に設立された同社は、経営コンサルティング業務などを主目的としており、代表取締役である山本氏は株式100株を保有。

大臣規範では、閣僚資産公開において、本人と配偶者が保有する株式（非上場株を含む）の申告が求められている。しかし、昨年12月に発表された高市早苗総理の資産公開では、配偶者が所有する株式の欄に、同社の株式が記載されていなかった。

高市事務所に質問状を送付すると、1月26日になって、次のように回答があった。

｢閣僚資産公開に当たり、配偶者の資産に関する部分については、配偶者である高市拓（山本拓）が下書きをし、清書して提出しましたが、今回、改めて本人に確認をしたところ、株式会社山本拓事務所の株を保有していることが判明しましたので、資産公開資料の訂正の手続きを取りました｣

実は、高市事務所から回答があった前日、筆者の携帯に、山本氏本人から電話があった。事実関係を認め、修正申告をするということだった。

脳梗塞で倒れ、リハビリに励んでいたはずだが…

高市総理と山本氏は’04年に結婚し、’17年に離婚。しかし、その後、’21年に再婚している。調理師免許を持つ山本氏が、高市総理にたびたび手料理を振る舞うなど、政界の“おしどり夫婦”として知られる。

ただ、高市総理は昨年、自身のXで、山本氏が脳梗塞で倒れ、リハビリに励んでいる旨を明かしていた。現在は、ともに公邸に居住していることにも、たびたび言及している。

高市総理の就任以降、山本氏がメディアの取材に応じることはほとんどなかった。そこで記者が、近況について尋ねると、山本氏は｢歩くときや、手の自由が効かなかったりするけど、口だけは達者（笑）｣と気丈に語った。

そして話は、いつの間にか、息子・山本建氏が福井2区で一度は出馬意向を示しながらも断念した真相や、公邸生活の不便な点、｢ステルス旦那｣として高市総理を支える決意にまで及んだのだった――。

【もっと読む】『衝撃！全ページ真っ黒…高市総理に3000万円寄付した「謎の宗教法人」疑惑の決算報告書』

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

【もっと読む】衝撃！全ページ真っ黒…高市総理に3000万円寄付した「謎の宗教法人」疑惑の決算報告書