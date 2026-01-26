大谷を含めると投手が15、野手が14人選出

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する追加メンバー10人を発表した。あと1人を残し29人が決定。すでにSNSでは考察するファンが相次いでいる。

この日は追加で10人が発表された。そのうち、メジャーリーガーは投手が大谷翔平、山本由伸（ともにドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、菅野智之（オリオールズFA）、松井裕樹（パドレス）の5人、野手が岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）の合計8人となっている。

NPBの中村勝彦事務局長は「日本人メジャーリーがーは過去最多の8人になる」と明言した。現時点では、今永昇太投手（カブス）、千賀滉大投手（メッツ）、佐々木朗希投手（ドジャース）、今井達也投手（アストロズ）、吉田正尚外野手（レッドソックス）らが呼ばれていない。

大谷を含めると投手が15、野手が14人選出されている。SNSでは「吉田正尚来てほしーな」「シークレット過ぎるやろ」「投手かな？」と言ったコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）