【月刊『ディズニーファン』3月号】 1月28日 発売予定 価格：1,200円

講談社は、雑誌「月刊『ディズニーファン』3月号」を1月28日に発売する。価格は1,200円。

今号では1月よりスタートした東京ディズニーリゾートの新しいエンターテイメントやスペシャルイベントの総力レポートを掲載する。「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」開始に先駆けてスタートした新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を写真とともにレポート。開催中のスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第5弾「ミニーのファンダーランド」についての内容も写真満載で紹介する。

また、3月31日で公演終了となるショー「クラブマウスビート」の特集や、「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のフィナーレの模様も掲載される予定。スペシャルとじ込み企画は、Q-pot.＆Disney FAN「OSHIKATSU CARD」で、アクセサリーブランドQ-pot.のディズニーアイテムやアートを使った、編集部オリジナルのカードが6枚が付いてくる。

このほか、東京ディズニーリゾートのパークチケットや、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルグッズがあたる企画も実施される。

(C) Disney

(C) 2026 Disney “Winnie the Pooh" characters are based on the “Winnie the Pooh" works,by A. A.Milne and E. H. Shepard