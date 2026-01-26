大型犬はよほど疲れているのか、とんでもないお顔で爆睡していて…？大型犬の衝撃的な寝顔に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で27万9000回再生を突破しています。

【動画：『100連勤した？』何をしても起きない大型犬→顔を見てみると…予想を超える『衝撃の表情』】

何をしても起きない大型犬

Instagramアカウント「__moco.x.moco」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「モコ」ちゃんの面白い姿です。この日、モコちゃんはクッションの端に頭を乗せて床で爆睡しており、飼い主さんが何をしても起きなかったそう。天使のようなお顔で、気持ち良さそうに眠っているのかと思いきや…？

まさかの寝顔に爆笑！

なんとモコちゃんはお目目を半開きにし、お口はクッションに触れている左側だけが開いて歯が見えているという、とんでもないお顔で寝ていたとか！しかも目は虚ろでお鼻の上にシワが寄っているため、眠っているというより体力と気力の限界を迎えて魂が抜けてしまっているかのよう…。

モコちゃんのまさかの寝顔を見て、「100連勤した？」とツッコミを入れずにはいられない飼い主さんなのでした。

この投稿には「マジ最高」「笑い過ぎて腹が痛い」「百連勤してなきゃつじつまがあわない顔してるｗ」「二百連勤かもしれない…ｗ」「そんなところも含め可愛い！」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

可愛いお顔も変顔も魅力的

普段のモコちゃんは優しいお顔をした、とても可愛らしい女の子です。ところが寝ている時は若干白目になってしまっていたり、歯が見えていたり、お顔がピクピクと震えていたり、なぜか変顔になってしまうことが多いのだとか。寝起きにお目目が片方しか開いていなかったことも…。

普段のお顔と変顔のギャップが、たまらなく愛おしいモコちゃん。これからも色々な表情を見せて、多くの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

モコちゃんの表情豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「__moco.x.moco」をチェックしてくださいね。

